Foto: ONCE

Aquest 1 de gener és una data assenyalada per a tothom, no només perquè és l'inici del nou any, sinó perquè és el dia en què se celebra el Cupó Extra de Nadal , organitzat per l' ONCE . Per entrar al sorteig, ja està a la venda el cupó, on pots triar el número que més t'agradi.

La data límit per comprar el cupó és el 31 de desembre a les 21.00 hores. El premi principal d´aquest sorteig nadalenc extraordinari repartirà 75 premis de 400.000 € a totes les sèries d´un mateix nombre de 5 xifres, un primer premi addicional que repartirà 75 premis de 40.000 € a totes les sèries d´un nombre de 5 xifres i un segon premi addicional que repartirà 75 premis de 20.000€ a totes les sèries d'un número de 5 xifres.

Nous quioscos de l'ONCE / Foto pròpia

A més, es repartiran 11.250 premis de 100€ a totes les sèries d'un número de 5 xifres dels tercers premis addicionals. I per si això no fos poc, també pots optar a milers de premis entre aproximacions, terminacions i reintegraments en aquest sorteig del Cupó Extra de Nadal de l'ONCE que et pot canviar la vida.

Per adquirir un cupó, pots fer-ho a benzineres, quioscs de l'ONCE i, per Internet, mitjançant el web oficial de venda dels productes de loteria. Per comprar-lo, simplement hauràs d' accedir amb el teu DNI i contrasenya o bé registrar-te a JocsONCE de manera totalment gratuïta.