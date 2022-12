Arxiu - Telèfon 016 contra la violència de gènere

Un total de 48 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament d'any 2022 a Espanya, després de confirmar-se el cas de la dona de 34 anys embarassada que va ser assassinada aquest dimecres a Toledo, i el cas de la dona de 45 anys assassinada a Bilbao.

La dona de 34 anys assassinada a la província de Toledo tenia una filla i un fill menors d'edat i estava embarassada , a pocs dies de donar a llum. A més, hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor, segons ha informat la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

Per part seva, la dona de 45 anys assassinada a la província de Biscaia no tenia ni fills ni filles i també havia denunciat prèviament per violència de gènere el seu agressor.

Amb aquests casos, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendeix a 48 el 2022 ia 1.181 des del 2003. A més, el nombre de menors orfes per violència de gènere ascendeix a 38 el 2022 ia 377 des del 2013.