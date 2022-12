El rellotge de la Porta del Sol @ep

Falten poques hores perquè s'acabi aquest 2022 en què ha passat de tot, més coses dolentes que bones. Crec que la majoria de la gent no té bons records i cal passar pàgina del calendari amb l'esperança d'un nou any millor.



A ningú se li oblida que, a primers d'any, quan encara no s'havia superat la pandèmia i els seus efectes sobre la salut en l'economia i la societat, ve la Rússia de Putin i no té millor idea que envair Ucraïna, una contesa amb implicacions mundials de conseqüències bèl·liques difícils de pronosticar. Les conseqüències del conflicte, a més dels centenars de morts injustes, han abocat a una crisi mundial a tots els camps, traslladada també a la divisió mundial en dos grans blocs que de moment no sembla que es posin d'acord. Només els diners, els interessos i la por a una guerra nuclear poden fer que les coses es calmin. Serà possible? Depèn de com vagin els profits econòmics i els beneficis que uns quants puguin aconseguir. La pau sempre ve embolicada amb la bandera dels interessos crematístics d'uns privilegiats. Els diners mouen el món, encara que en més d'una ocasió estiguin tacats de sang. Deia l'escriptor britànic Henry Fielding cap al segle XVIII deia: “Fes dels diners el teu Déu i t'assetjarà com el dimoni”.



A Espanya, els efectes de la guerra no cal explicar-los perquè han impactat de manera encertada a les famílies, les empreses i algunes institucions -no totes- al llarg d'aquest any per oblidar.



En el panorama polític, la divisió més profunda entre dretes i esquerres ha tornat a ressorgir , per desgràcia de la convivència i la necessitat de grans acords que puguin cercar els consensos en temes que afecten directament la ciutadania. Els dos grans partits no han deixat ni un sol minut de tirar-se els trastos al capdavant. La possibilitat de pactes d'Estat i d'acords amb visió de país davant de la situació de crisi no s'ha vist enlloc. La resta de partits han jugat a aconseguir com més coses millor per als seus interessos amb fins de rèdit electoral: jo et dono a canvi de..., mentre els ciutadans miraven - segueixen mirant- atònits el que està passant. És temps de màrqueting o de buscar solucions de tots plegats, deixant de banda els seus electors? Mentrestant, al govern bipartit, una de les parts, Unides Podem, ha demostrat la seva incompetència en la gestió dels seus ministeris -parcel·les de poder-, on no hi ha setmana en què no fiquin la pota en la gestió de les seves carteres i en les poques lleis que han estat capaces d'elaborar, que a més han provocat força embolics legals i socials. L'última la Llei del “només sí que és sí” està induint a la revisió a la baixa de penes a violadors, i alguns ja són al carrer.



Mentrestant, el PSOE intenta apedaçar els trencats dels seus socis . Ho ha fet amb una sèrie de mesures socials que ajudin les famílies. Una situació molt complicada per a Pedro Sánchez que, entre Unides Podem i ERC que cada dos per tres li fa alguna juganera, Bildu que intenta aconseguir vots a consta del PNB, i la gran jugada realitzada per una part de la judicatura, no els ho estan posant fàcil. Encara sort que almenys durant uns pocs dies estaran tranquils amb això de les festes de cap d'any.



Però, encara que les expectatives del proper any tinguin clarobscurs, no siguem xàfecs i deixem que l'optimisme ens il·lumini almenys durant uns dies.