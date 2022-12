Foto: Naturgy

Naturgy continua reforçant els seus canals de comercialització i atenció al client amb l'objectiu de prestar un millor servei i oferir una millor experiència en la relació amb la companyia. Amb aquest propòsit, el grup energètic ha llançat un projecte de transformació de les seves botigues físiques a Espanya amb què pretén evolucionar els propers mesos aquests establiments cap a un model de botiga comercial de qualitat i més modern, amb el focus posat a garantir la millor atenció i experiència a tots els consumidors.

El nou model de botiga és una aposta clara per la digitalització i la tecnologia. A través de tablets i de la cartelleria digital, el client podrà autogestionar els tràmits amb ajuda de gestors especialitzats i obtenir informació sobre la contractació de qualsevol servei, producte o campanya ofert per la companyia. Aquesta aposta per l'evolució digital anirà acompanyada de la millor atenció individual a cada client a través d'una àrea de gestió personalitzada en què un expert de Naturgy estarà a la vostra disposició per realitzar qualsevol de les gestions que necessiteu o aclarir els vostres dubtes sobre qualsevol producte o servei de lempresa.

El projecte ha arrencat recentment amb la inauguració de dues botigues pilot a Madrid i Barcelona i s'anirà estenent progressivament a través dels 146 establiments que Naturgy té operatius a Espanya. Les primeres botigues que ja han estat renovades s'ubiquen al carrer dels Urquiza, 33, al districte madrileny de Ciudad Lineal, ia l'avinguda de Josep Tarradellas 100-102, a la ciutat de Barcelona.



EL CLIENT, SEMPRE AL CENTRE

Aquesta nova iniciativa se suma a les mesures ja posades en marxa per la companyia per reforçar la comercialització i l'atenció als seus clients i intentar posar-los les coses tan fàcils com sigui possible en un entorn de gran complexitat en el sector energètic. Entre aquestes, Naturgy va posar en marxa recentment un servei per facilitar als seus clients de gas el canvi 'exprés' a la Tarifa d'Últim Recurs (TUR).

Tots aquells clients que vulguin canviar-se a la tarifa regulada només s'hauran d'adreçar a la seva botiga més propera, on s'encarregaran de gestionar aquest canvi de forma senzilla, o emplenar a la web www.naturgy.es/turaunclic un breu qüestionari per confirmar-ne la identitat , la titularitat del subministrament i l'acceptació del traspàs de les dades personals a la comercialitzadora regulada, que assumirà el subministrament després del canvi. D'aquesta manera, el client no haurà de fer cap gestió addicional per formar part del mercat regulat.

En el mateix sentit, les botigues de Naturgy facilitaran tots els tràmits a les comunitats de veïns interessades a contractar la nova TUR4 habilitada pel Govern per a aquest col·lectiu. A més d'aquest canal, els presidents de comunitats de propietaris i administradors de finques interessats poden trucar al 900 370 801 per resoldre els dubtes i contractar aquesta nova tarifa. En el mateix sentit, les comunitats de veïns poden sol·licitar la contractació a la pàgina web www.comunidadesnaturgy.com

Les dues mesures se sumen al reforç dels diferents canals d'atenció al client les darreres setmanes amb l'objectiu d'atendre el fort increment de les sol·licituds de contractació de la TUR de gas a les llars. Entre altres mesures, Naturgy ha multiplicat fins ara per x14 la quantitat d'operadors destinats a atendre les sol·licituds d'alta a la TUR de gas.

El 2022 Naturgy ha gestionat més de 230.000 noves altes a la TUR, fet que suposa un increment del 66% respecte a les tramitades en el conjunt dels exercicis 2019, 2020 i 2021.