El dia d'any nou us enviarem els nostres bons desitjos als nostres amics i familiars perquè el proper any sigui més feliç i aquest ple d'èxits.

Us deixem algunes idees de frases que us poden emocionar. T'atreveixes?

🥂 Es canvia d'any, es canvia de somnis, es canvia d'objectius, es canvia d'aparença, però no es canvia mai d'AMICS! Bon Any 2023!

🥂 Que mai et falti un somni per complir, un projecte per fer, alguna cosa del que aprendre i algú a qui estimar. Bon any!

🥂 Bon Nadal i un Pròsper i Saludable Any Nou 2023!

🥂 2023 Estic llest. Fora allò vell, dins allò nou.

🥂 Dotze mesos, quatre estacions, un cor alegre i uns ulls somiadors. Feliç Any Nou!

🥂 Brindo per aquest any que passem junts i que vinguin molts més.

🥂 Desitjo que el Nou Any et porti molta FELICITAT, SALUT i bona SORT. Feliç Any Nou!

🥂 Apuntem alt, que el 2023 ens rebi amb moltes alegries, Feliç any nou per a tots!.

🥂 Si l'any 2022 no va ser un any per recordar, que l'any 2023 et porti la més gran de les alegries… Que tinguis un feliç Any!

🥂 Que tot el pitjor del 2022 desaparegui i el bo millori el 2023. Feliç Any Nou ple d'esperances desitjos i moltíssima felicitat!

🥂 En aquesta època de celebració familiar seguim cuidant la nostra salut i la dels nostres éssers estimats. Bon Nadal i Pròsper Any Nou!

🥂 Volia desitjar-te un pròsper any nou, que es compleixin els teus desitjos, el 2023 serà el teu any.

🥂 Que la pau i l'harmonia celebrada per Nadal estiguin presents cada dia del teu any nou. Feliç 2023!

🥂 Feliç nou i pròsper any que tots els teus somnis es compleixin, Feliç 2023!!

🥂 Que l'any 2023 sigui el millor de les seves vides i que seguim enfortint aquest vincle tan bonic que ens

🥂 Desitjo que aquest any nou vingui ple de salut, amor i moltes meravelles Feliç 2023!.

🥂 Sempre hi ha un motiu més per brindar, però en aquest cas és una mica més especial… La confiança! Us desitjo un Bon Nadal i un 2023 ple d'oportunitats.

🥂 No volia limitar-me a l'habitual “Feliç Any Nou” per a una persona tan important com tu… Així que aprofito per donar-te les gràcies per cada moment del 2022 que m'has fet somriure.

🥂 La vida ens dóna l'oportunitat de donar-li la benvinguda a un nou any i quina millor manera que estar al costat de tots els nostres éssers estimats per celebrar amb ells i compartir moments molt bonics al costat. Moltes felicitats aquest 2023!



🥂 Que aquest 2023 ens porti retrobament, esperança i fraternitat. Feliç Any Nou ple d'èxits!

🥂 No esperis que t'oblidi, ni oblidis que t'espero… Feliç Any.

🥂 Si la teva vida és lluitar, venç. Si és il·lusió, cerca. Si és estimar, estima. Però si la teva felicitat depèn de la meva amistat, considera't la persona més feliç del món. Feliç Any.

🥂 Aquesta nit hi haurà al cel una estrella que brillarà més que les altres. Hi he posat tots els meus desitjos per a tu per a l'any que ve. Que brilli tot l'any!

🥂 Espero ser el primer a felicitar-te l'Any Nou. FELIÇ 2023!

🥂 Espero que aquest any obtinguis tot el que desitges perquè t'ho mereixes. Que passis un feliç Any Nou.

🥂 Et passes la vida esperant que passi alguna cosa i al final l'únic que passa és la vida… En aquest nou any no esperis, FES QUE PASSI! Feliç Any.

🥂 Dotze mesos, quatre estacions, una nit alegre i uns ulls somiadors… Feliç Any Nou!



🥂 Tanca els ulls, pensa en tot el que et va fer somriure l'any que acaba i oblida tota la resta. Tant de bo aquests somriures es multipliquin durant tot l'any que comença.

🥂 En aquestes festes que el teu somriure sigui el teu millor vestit, els teus somnis el teu millor destí i la teva felicitat el meu millor desig. FELIÇ ANY.

🥂 La felicitat és fer el que es desitja i desitjar el que es fa. No somiïs la teva vida, viu els teus somnis. Feliç Any Nou!

🥂 Que la veritable felicitat, la longevitat i la bona fortuna estiguin amb vosaltres aquest any nou i sempre. Feliç Any Nou!

🥂 Molt bon Nadal per a tots! Els millors desitjos i esperança d'un any nou millor 2023

🥂 Que cada dia de l'any nou brillin amb alegria i felicitat per a tu i la teva família. Feliç Any Nou!



🥂 Un exterior sa comença per dins. Feliç Any Nou 2023!

🥂 Brindo per aquest any que passem junts i que vinguin molts més!

🥂 Diners, salut, amor, amistat… però sobretot, que no ens falti l'esperança! Feliç any nou 2023!

🥂 El 2021 arriba al final i amb l'espero que s'emporti tot el dolent perquè el 2023 arribi amb el millor per a tu!

🥂 Comença l'any de forma positiva i …. perd un electró! Feliç Any Nou 2023!