La catedràtica de Sociologia de la Universitat de Deusto María Silvestre ha afirmat que aquest final d'any és "terrible" amb dotze assassinats en quatre setmanes per violència masclista, i ha advertit de l'existència d'estudis que comencen a assenyalar que "uns assassinats solen portar altres assassinats", perquè la seva publicació "pot estar incentivant també potencials agressors a perpetrar el mateix dolor que estan veient que s'ha generat en altres víctimes".

En declaracions a Europa Press, Silvestre ha lamentat aquest "repunt" de violència masclista aquest final d'any, tot i que ha aclarit que "no és tan inusual veure cadenes d'assassinats consecutives".

La també directora del Màster en Intervenció en Violència contra les Dones de la Universitat de Deusto (2003-2009) ha afirmat que utilitzar el terme "terrorisme masclista" per definir aquests actes sí que "té sentit".

Des que hi ha dades l'any 2003, ha recordat, s'han comptabilitzat unes 1.200 dones assassinades, prop de 40 nens s'han quedat orfes, "i altres han mort per violència vicària", per la qual cosa creu que l'etiqueta de "terrorisme masclista” està bé per definir aquest tipus d'aquests assassinats.

Silvestre creu que "la crida d'atenció" del ministre Marlaska a la societat per "comprometre's i responsabilitzar-se de la defensa de dones del seu entorn" està "molt bé", perquè la ciutadania ha de prendre consciència que és "un problema social, que és la manifestació més cruenta de la desigualtat estructural que hi ha entre dones i homes”.

Tot i això, ha posat l'èmfasi que les institucions i els recursos públics han de posar "més recursos" per resoldre aquest problema. "És veritat que hi ha una certa unanimitat, si excloem l'extrema dreta, al voltant de la necessitat de treballar i protegir aquestes dones, però els recursos han d'estar a l'alçada de la preocupació i de la prioritat", ha afegit.

La sociòloga basca creu també que hi ha certa relació entre els repunts de violència masclista amb els períodes de vacances, com passa també amb l'increment de separacions i divorcis.

Silvestre s'ha mostrat partidària de la vigilància als maltractadors per protegir les seves víctimes, qüestió que s'està començant a parlar "modificant la Llei de violència o certs mecanismes penals" per poder-ho dur a terme.

"Des de la Llei de Violència Integral contra les Dones del 2004, que va néixer amb la voluntat de protegir les dones, ha evolucionat molt tot el procediment d'intervenció, i ens adonem que és important posar el focus també a l'agressor per no revictimitzar a la víctima. És important utilitzar les mesures legals que tenim a la nostra disposició i policials per posar el focus a l'agressor i no a la víctima", ha sentenciat.

Basant-se en les dades publicades tant pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com del Ministeri d'Igualtat, ha negat que el perfil de "dona maltractada, dona assassinada" sigui el d'una dona migrant.

"El percentatge de dones estrangeres assassinades, a la sèrie, està al voltant d'una mitjana del 30 per cent, és a dir, el 70 per cent són dones autòctones. És un problema social que afecta la nostra societat i les dones de la nostra societat i la nostra cultura també. És cert també que aquest 30 per cent de dones estrangeres és una mica superior al pes demogràfic que té la població estrangera a Espanya ia Euskadi. Està per sobre, de manera que hi haurà una especificitat que caldrà abordar de forma especialitzada" , ha conclòs.