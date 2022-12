El nen Jesús del pessebre de Barberà del Vallès (Barcelona) - AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA)

El nen Jesús del pessebre de Barberà del Vallès (Barcelona) ha estat tornat en bon estat a l'Ajuntament de la localitat després que el robessin la nit del 28 de desembre.

En un comunicat aquest divendres, el consistori ha explicat que la figura no ha patit cap vandalització greu i que la netejaran per tornar-la al lloc corresponent.

Els fets es van produir després que 'El Periódico' publiqués un reportatge en què s'explicava que la Policia Local de Barberà recollia cada nit aquesta figura per, precisament, evitar-ne el robatori.

Els dos presumptes lladres van crear un compte de TikTok on van pujar un vídeo en què apareixien amb el rostre cobert i la veu distorsionada al costat de la figura robada i, en un to humorístic, deien que "aquesta nit el nadó no dorm a comissaria ".

Al mateix vídeo també mostraven com van fugir de la zona on es troba el pessebre municipal amb dos patinets elèctrics i demanaven un rescat de 10.000 euros.

Després que el nen Jesús hagi estat tornat, el consistori ha agraït que “això hagi quedat en una broma” i que els veïns puguin tornar a gaudir del pessebre complet.