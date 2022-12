Cristina Seguí en imatge d'arxiu - EUROPA PRESS

El Jutjat d'Instrucció número 6 de València investiga l'exdirigent de Vox i presidenta de Governat, Cristina Seguí , per la publicació i/o difusió d'un vídeo a les xarxes socials sobre les menors víctimes d'una presumpta agressió sexual suposadament per part de cinc adolescents d'entre 15 i 17 anys a la localitat valenciana de Burjassot.

Segons ha informat l'organització de consumidors Facua en un comunicat, Seguí va prestar declaració al jutjat el 22 de desembre passat.

La secció de delictes d'odi de la Fiscalia Provincial de València ja va obrir al juny diligències d'ofici contra Seguí per aquests fets i pels comentaris que s'hi van fer. Facua va aportar llavors al ministeri públic certificats digitals dels missatges publicats per la denunciada tant a Twitter com a Telegram, que també obren en poder de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

En aquests missatges, segons apunta l?organització, Seguí va inserir diferents versions d?un vídeo on les nenes de 12 i 13 anys suposadament agredides sexualment el 16 de maig a Burjassot parlaven amb una amiga, també menor.

Fiscalia va presentar finalment denúncia al novembre per la difusió del vídeo en considerar que els fets podrien ser constitutius d'un delicte contra la intimitat, tipificat als articles 197 i següents del Codi Penal, i/o un delicte d'odi, recollit a l'article 510.1 . El cas ha correspost al Jutjat d'Instrucció número 6 de València, que investiga l'exdirigent de Vox i en què les proves enviades per Facua han estat incorporades a la investigació.

A la part de la denúncia presentada per Facua davant l'AEPD, aquest organisme va requerir a l'inici a Seguí que esborrés els missatges en què havia inserit el vídeo on s'esmentava el nom d'una de les menors i el primer cognom d'una altra, apareixia el nom d'usuari a Instagram d'una de les víctimes i, durant un moment, es podien veure les cares de dues nenes que conversaven.

Tot i això, després d'esborrar els missatges, va tornar a publicar el vídeo en una altra versió, amb les imatges pixelades, "cosa que en qualsevol cas no impedia que les menors poguessin ser reconegudes per la resta de dades personals que hi apareixien" , sosté organització.

Cinc menors, d'entre 15 i 17 anys, van ser arrestats i posats a disposició de la Fiscalia de Menors per la seva presumpta implicació en l'agressió sexual. El ministeri públic va reclamar l'internament de quatre en règim tancat però el jutjat va ordenar la llibertat vigilada amb ordres d'allunyament, una decisió recorreguda per la Fiscalia.