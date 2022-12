Papa

El 28 de febrer del 2013, entre crits de 'Viva el Papa' i aplaudiments, després de 2.872 dies, dues hores i 10 minuts, intensos fins a l'últim, concloïa el Pontificat de Benet XVI després d'anunciar la seva renúncia unes setmanes abans per falta de forces i pel bé de l´Església. Es convertia llavors al primer Pape que renunciava a 700 anys. "No abandono la creu", ha precisat a la seva última audiència, encara que dies abans havia indicat que romandria "ocult per al món". Mort als 95 anys, finalment ha passat més temps com a emèrit que com a pontífex en actiu.

Joseph Ratzinger (1927, Marktl, Alemanya) es va ordenar sacerdot el 1951 i el 1977 va ser nomenat arquebisbe de Munic i creat cardenal per Pau VI. El 19 d'abril del 2005 a les 17,50 hores va ser elegit Papa. En aquell moment, començava a sortir fum blanc de la xemeneia de la Capella Sixtina i pocs minuts després començava el repic de campanes a Roma. Havia estat elegit el successor de Joan Pau II al quart escrutini, el segon dia de Conclave. Prop d'una hora després, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina Estévez pronunciava les paraules esperades 'Habemus Papam' i Joseph Ratzinger, sortia al balcó.

Tal com va indicar en la seva última audiència general en què va estar abrigallat per uns 150.000 fidels i prop de 70 cardenals, la barca de Sant Pere, és a dir, l'Església, va passar durant els seus vuit anys de Pontificat per dies de llum en què les aigües estaven tranquil·les, com podrien ser les Jornades Mundials de la Joventut de Colònia i de Madrid, i d'altres en què la barca va haver de travessar aigües agitades, com serien el cas 'Vatileaks' o la lluita contra els abusos sexuals.

Concretament, l'escàndol de la filtració de documents reservats, que va concloure amb la concessió de la gràcia per part de Benet XVI al seu exmajordom, Paolo Gabriele, va ser el darrer viatge entre aigües revoltes en què va haver de navegar el Pontífex, un cas que va començar quan van aparèixer publicats documents privats del Papa i per això el Vaticà va obrir una investigació criminal el 16 de març de 2012.

La policia vaticana va arrestar l'exmajordom del Papa, Paolo Gabriele, que va ser sotmès a un judici per part del tribunal vaticà en què va ser declarat culpable pel delicte de robatoris amb agreujants i que va concloure amb el seu empresonament en una cel·la de la caserna de la gendarmeria vaticana.

GUARDIÀ DE LA FE I 'TOLERANCIA ZERO' CONTRA ELS ABUSOS

Ja des d'abans de ser elegit Papa, Ratzinger va haver d'assumir un paper difícil com a prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe, al capdavant de la qual el va posar Joan Pau II, en la lluita contra els casos d'abusos sexuals per part de membres del clergat que llavors començaven a emergir a països com Irlanda o EUA.

Durant el seu Pontificat, Benet XVI es va reunir amb les víctimes d'abusos a qui va demanar perdó i també el maig del 2011 va enviar, a través del Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada, una carta circular amb el manera d'actuar davant d'aquests casos a totes les Conferències Episcopals del món, les quals alhora van haver de redactar sengles línies guia d'actuació.

En aquest document, s'apuntava als bisbes la necessitat de “cooperar” amb les autoritats civils i de “remetre a les autoritats els delictes” d'abusos sexuals comesos per clergues, personal religiós o laic. Alhora, indicava que han d'estar "disposats a escoltar les víctimes i els seus familiars" i que el bisbe té l'obligació de remetre el cas a la Congregació vaticana.

Tot i això, el 2022 va ser acusat d'encobriment en un cas d'abusos sexuals quan era arquebisbe de Munic i Freising entre 1977 i 1982 i estava pendent de testificar en un judici per defensar-se d'aquestes acusacions.

LES JMJ I ELS VIATGES A MÈXIC, CUBA I LÍBAN

En els vuit anys de Pontificat, la barca de Sant Pere, conduïda per Benet XVI, també va trobar, tal com va dir el Papa emèrit en la seva última audiència, dies de "pesca abundant" entre els quals es poden comptar les Jornades Mundials de la Joventut . De fet, el primer dels seus 24 viatges fora d'Itàlia va ser el que va fer a la seva terra, Alemanya, amb motiu de la JMJ de Colònia l'any 2005.

Tot i això, la que queda més propera en el record de tots és la JMJ que es va celebrar l'agost del 2011 a Madrid, en què van participar prop de dos milions de joves. En aquella ocasió, Benet XVI va llançar missatges que encara segueixen d'actualitat com el que va enviar als joves que busquen una feina digna o la de responsabilitat davant la crisi econòmica. A més, va resistir davant la forta pluja i el vent amb els joves a la Vetlla de Quatre Vents, on va llançar un espontani: 'Sou més forts que la pluja!'.

LA SEVA EMPREMTA A ESPANYA

Precisament, Espanya va ser el destí de dues més de les seves visites, una a València el 2006, amb motiu de la V Trobada Mundial de les Famílies, viatge que es va veure enfosquit per l'accident mortal de Metrovalència, en què van morir 43 persones, que va ser motiu perquè Benet XVI alterés la seva agenda per resar un respons per les víctimes a l'estació sinistrada i trobar-se amb els familiars. A més, el 2010, va visitar Santiago de Compostel·la on va oficiar una Santa Missa amb motiu de l'Any Sant Compostel·là i Barcelona, on va presidir una altra Eucaristia de dedicació de la Sagrada Família.

Un dels seus últims viatges apostòlics va ser el que va realitzar a Mèxic i Cuba del 23 al 29 de març del 2012, països on va deixar missatges a favor de canvis i llibertat, en contra de l'embargament a Cuba i en contra del narcotràfic i la violència a Mèxic . Així mateix, en el seu últim viatge, amb destinació al Líban, amb motiu de la signatura i publicació de l'Exhortació Apostòlica Postsinodal de l'Assemblea Especial per a l'Orient Mitjà, va aprofitar per exhortar el cessament de l'exportació d'armes a Síria i per cridar la pau al Pròxim Orient.

Encara que si alguna cosa va marcar el seu pas pel ministeri petrí, a més de la novetat de la seva renúncia, van ser les seves encícliques. Quan els experts pensaven que tot el Concili Vaticà II estava espremut en els textos de Joan Pau II, Benet XVI va sorprendre el 2005 amb 'Deus Caritas est', on aprofundeix en l'amor de Déu; el 2007, amb 'Spe salvi', sobre la idea de l'esperança a la vida eterna i el 2009 amb 'Caritas in Veritate', en què aborda els temes del desenvolupament dels pobles i de les desigualtats socials en el marc del principi de la crisi econòmica. Així, encara que de cardenal va passar a ser Papa i de Papa a Romà pontífex Emèrit, mai no va deixar de ser un gran teòleg.

Va acabar amb el llimb i amb els animals del pessebre

A més d'aquests textos, destaca l'aprovació el gener de 2007 del document de la Comissió Teològica Internacional (CTI) del Vaticà en què es descarta la possibilitat que hi hagi uns llimbs després de la mort, cosa que significa que els nens que moren sense baustisme van directament al cel.

A més, a l'últim llibre de la seva trilogia sobre Jesús de Natzaret, titulat 'La infància de Jesús', assegurava que no hi havia animals al costat del pessebre, a diferència del que reflecteix la iconografia tradicional critiana, en què es presenta Maria i Josep, juntament amb el Nen Jesús, envoltats d'un bou i una mula al pessebre.

Benet XVI també es va veure embolicat en una polèmica pel seu discurs a la Universitat de Ratisbona el 2006 en què va condemnar la "irracionalitat" de la "difusió de la fe mitjançant la violència" com passa a la 'Yihad' (guerra santa) del Islam. Segons va explicar posteriorment, citava un text medieval d'un emperador bizantí del segle XIV i no expressava la seva opinió personal, alhora que va lamentar les reaccions d'alguns països. A més, el 2010 va justificar l'ús del preservatiu en "determinades ocasions" per evitar la sida. L'ara papa emèrit va obrir en compte de Twitter el desembre del 2012.