L'any 2022 acaba amb gairebé mig centenar de dones assassinades per violència de gènere |@EP

L'any 2022 acaba amb gairebé mig centenar de dones assassinades per violència de gènere, un més que l'any passat, i després d'un mes de desembre negre, on s'han confirmat 11 assassinats, la xifra mensual més alta des que hi ha registres i que iguala la registrada el desembre del 2008, que ostentava en solitari aquest trist rècord fins a la data.

A més, en més del 40% dels casos de tot l'any existia denúncia prèvia contra el presumpte agressor --més de la meitat si només es compten els casos de desembre--, cosa que ha preocupat les organitzacions feministes que en demanen una millor valoració del risc de la víctima i una formació més gran de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i dels jutges.

"Una de les qüestions a què cal prestar especial atenció aquest any és que per primera vegada estem veient que s'està duplicant el nombre de víctimes mortals que havien presentat denúncia, ara pràcticament són la meitat i està malament fallar les dones, és una desgràcia que no es pot permetre", ha denunciat a Europa Press la presidenta de la Federació Dones Progressistes, Yolanda Besteiro.

Davant d'aquest repunt, des del Ministeri d'Igualtat han atribuït l'increment aquest mes de desembre que en períodes de vacances augmenta el risc de patir aquesta violència, per la qual cosa han instat tots els ciutadans a denunciar i han difós un cartell en què apareixen resumits tots els recursos disponibles per a les dones víctimes, com ara els telèfons d'emergència, el 016 o el punt violeta.

Alhora, han sol·licitat una reunió "urgent" amb el Ministeri de l'Interior. Precisament, el titular d'aquesta cartera, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar dijous passat mesures contra els agressors reincidents davant el repunt d'assassinats masclistes registrats al desembre i ha donat ordre d'"extremar" les actuacions als cossos i forces de seguretat de l'Estat .

També s'hi ha reunit la ministra de Justícia, Pilar Llop, amb el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, i el fiscal general de l'Estat, Álvaro García, per analitzar el repunt de casos en una setmana que va començar amb una altra reunió, la del comitè de crisi --integrat pels ministeris d'Igualtat, Justícia i Interior, així com les comunitats autònomes-- en què es va posar en relleu la importància d'atendre cas a cas i aconseguir una millor coordinació, entre d'altres aspectes.

Aquest increment dels casos de violència masclista, en tot cas, queda lluny de les 76 víctimes mortals per violència de gènere del 2008, les 73 del 2010, les 62 del 2011 o les 60 del 2015, en un any en què, entre altres avenços per al Ministeri d'Igualtat, s'ha aprovat l'Estratègia Nacional contra les Violències Masclistes 2021-2025, que pretén planificar i ordenar totes les actuacions de les polítiques públiques destinades a prevenir i combatre totes les violències contra les dones.

Així, citen l'aprovació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda com a Llei de 'sí és sí', així com altres iniciatives com la difusió de la campanya dels Punts Violeta en estacions de tren, aeroports i ports espanyols , o la posada en marxa d'un Punt Violeta virtual a TikTok amb l'objectiu d'apropar la informació sobre violència masclista a la comunitat de més de 1.000 milions d'usuaris de la plataforma.

Així mateix, el Ministeri d'Igualtat destaca que continuen treballant en l'execució del Pla Espanya et protegeix contra la violència masclista, amb la posada en marxa de, com a mínim, un Centre d'Atenció Integral 24 hores per a les víctimes de violència sexual a cada província; i posa en relleu que s'ha reforçat el servei 016 amb un xat en línia.

Igualtat també posa en relleu que s'ha aprovat el Pla d'Acció Urgent contra la Tracta i l'Explotació Sexual i per a l'Especial Protecció de totes les Víctimes, juntament amb el Pla d'Inserció Social i Laboral per a víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual i dones en contextos de prostitució.

D'altra banda, celebren la desactivació de l'anomenada 'taxa rosa' en incloure als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023 la baixada de l'IVA del 10 al 4% dels productes d'higiene femenina, preservatius i anticonceptius no medicinals.

També recorden l'aprovació, durant el primer semestre del 2022, de la Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i la no Discriminació; la posada en marxa del Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats o l'impuls del III Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (PEIEM), amb un pressupost global per a tot el període de 20.319 milions d'euros, “és a dir, un augment del 387% per a polítiques públiques destinades a avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes”.