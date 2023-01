La de la reina Isabel II ha estat la mort més sonada del 2022. Foto: Europa Press

- Isabel II d'Anglaterra (8 de setembre). L'eterna monarca britànica va morir al castell de Balmoral (Escòcia) als 96 anys. Seu és el segon regnat més longeu de la història de les cases reials. El seu fill Carles ha esdevingut el seu hereu.

A Catalunya Press t'ho vam explicar així.

Foto: Europa Press

- Pelé (29 de desembre). Un dels grans futbolistes de la història ens va deixar a les acaballes del 2022 als seus 82 anys. Tres Mundials, més de 1.000 gols... un llegat que ja és etern. Va morir després de patir un càncer de còlon.

Així t'ho vam explicar.

Foto: Wikipedia

- Angela Lansbury (11 d'octubre). Una altra britànica universal. L'actriu, que es va fer famosa mundialment per encarnar Jessica Fletcher, va morir als 96 anys a la seva residència de Los Angeles. El seu primer treball va ser el 1944, quan només tenia 19 anys.

Recupera la notícia que vam publicar després de la mort.

Catalunyapress meatloaf

- Meat Loaf (20 de gener). El primer gran nom que ens va deixar fa gairebé un any. El cantant i actor de Dallas va aconseguir que el seu tema més cèlebre, I'd'anything for love (perquè no es donés) es convertís en un himne per a l'eternitat.

Foto: Wikipedia

- Aaron Carter (5 de novembre). El més jove de la llista; cantant, actor i compositor va morir ofegat (encara no se n'ha conegut el motiu exacte) amb 34 anys al seu domicili de l'estat de Califòrnia. Va tenir fama als 90 i era germà del backstreetboy Nick Carter.

A Catalunya Press t'ho vam explicar així.

Foto: Wikipedia

- Àngel Casas (1 d'octubre). Comunicador tot terreny, va ser un dels millors entrevistadors de la segona meitat del segle XX. També tenia una gran passió per l'escriptura i havia publicat diverses novel·les.

Llegeix la peça que vam escriure a Catalunya Press.

Foto: Europa Press

- Núria Feliu (22 de juliol). Un dels rostres més amables de la cançó en català. Defensora orgullosa del seu barri de Sants, la seva trajectòria va començar el 1965 i es va allargar durant més de 5 dècades, amb actuacions memorables com una al Liceu.

Recupera la peça sobre la seva mort.

Foto: Wikipedia

- Antonio Miró (3 de febrer). Un dels grans noms de la moda catalana de les darreres dècades. El modista de Sabadell (a qui la professió li venia de família, ja que el seu pare era sastre), que tenia 74 anys, va morir després de patir un infart de miocardi.

Catalunya Press va escriure aquesta peça sobre la seva figura.

Foto: Europa Press

- José Luis Balbín (22 de juny). Referent del periodisme de recerca, va ser molt popular a Espanya per presentar el programa La clave . Va treballar a Poble , RTVE , Antena 3 i Antena 3 Radio , entre altres mitjans.

Us adjuntem la notícia sobre la seva trajectòria.

Foto: Europa Press

- Jesús Quintero (3 doctubre). Conegut popularment com El boig del turó , les seves entrevistes tenien segell propi. Ratolins acoloriu -vos i Què sap ningú van ser altres programes amb la seva empremta inconfusible. Va morir amb 82 anys.

Així t'ho vam explicar.