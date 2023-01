Què passarà aquest 2023?|@EP

Davant d'això, l'exprimera dama dels Estats Units, Michelle Obama , ha escrit un llibre amb el títol "Amb llum pròpia. Vèncer en temps d'incertesa" perquè qualsevol persona que se senti aïllada, frustrada o aclaparada per totes les crisis que estem veient alhora senti una mica d' esperança i equilibri en un món incert. Avançar-se una mica al que ens oferirà aquest 2023 ens ajudarà a preparar-nos millor.

XINA SEGUIRÀ CREIXENT COM A POTÈNCIA ALTERNATIVA A EUROPA I ELS EUA

Segons els analistes polítics assistim a un canvi d'època i la Xina emergeix com a potència alternativa basada en un capitalisme econòmic i una dictadura comunista; ningú no va pensar que fos possible que les dues coses convisquessin juntes, però els xinesos estan demostrant que sí.



Des de fa uns quants anys l'eix d'influència s'està traslladant cap al Pacífic amb la Xina definint-se com una potència hegemònica al món, atès que Europa està perdent, la batalla demogràfica, on l'Índia, en un any, igualarà en habitants la Xina. Europa viu dins un context global de 8.000 milions d?habitants mundials. I demografia ens marcarà durant molt de temps.

La programada expansió de la Xina és impressionant a Àfrica i Llatinoamèrica, zones que Europa i els Estats Units han deixat desateses. En aquesta situació Europa ha de ser autosuficient aprendre a valdre's per si mateixa ia no dependre tant dels Estats Units

ELS LIDERATGOS FEMENÍS MÉS NECESSARIS QUE MAI

El feminisme és la revolució cultural del segle XXI i, com que es tracta d'un canvi de mentalitat, continua costant aconseguir-la. Canviar les ments no és com implementar una llei. El feminisme és legislar i practicar. Acció, igualtat real, més enllà de la llei. Durant 250 anys les dones van fer aquesta lluita soles.



Les crisis desencadenen incerteses i pors. En aquest brou de cultiu sorgeixen els lideratges durs, verticals, autocràtics. Davant d'ells hem vist una forma de liderar diferent, set dones de diferent signe polític van triomfar amb els seus lideratges propers en els moments més durs de la pandèmia: la socialdemòcrata Jacinta Arden a Nova Zelanda, la conservadora Angela Merkel a Alemanya, o les primeres ministres de Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Taiwan . Totes elles van ser pragmàtiques, properes, van comunicar amb transparència, amb mirada pausada, cosa que va generar certeses. Són els lideratges humanistes que les dones han treballat sempre i que ara seran més necessaris que mai el 2023.



CITES ELECTORALS QUE DECIDIRAN EL FUTUR POLÍTIC DE TOT EL PAÍS

La possibilitat d'un canvi polític depèn que es cronifiqui una inflació del 5 al 6%, que conduirà a un creixement econòmic nul o negatiu que afectarà la feina, i això tindrà efectes electorals decisius. A Espanya no hi ha antecedents que si un partit al govern perd les municipals i autonòmiques es recuperi per a les generals de manera que la cita de les municipals seran clau per a la governabilitat a l'estat. El 29 de maig estarem davant d'una situació electoral completament diferent de la que tenim ara.

Ara mateix les tendències ens diuen que hi ha un cert descreïment respecte al que està fent el Govern, les divisions internes no solen agradar i que existeixin al mateix Govern és una cosa inèdita. La gent està molt cansada després de les crisis econòmiques i la pandèmia i el que cerca és tranquil·litat.



A Espanya, després de quatre anys d?aquest Govern de coalició, no és cap exageració dir que, malgrat el desequilibri numèric de forces, el PSOE s?ha contagiat molt més de populisme que Podem de socialdemocràcia. El Partit Socialista ha patit una mutació històrica que el converteix en un partit més populista que no pas socialdemòcrata, en el sentit clàssic de la paraula. Encara que això també està passant al partit conservador britànic, oa França i Itàlia, on els partits tradicionals han saltat pels aires. Tot el marc polític està impregnat de populisme.



A més, segons els analistes polítics, s'estan desdibuixant els espais de cadascun dels poders, que defineixen la democràcia: l'executiu, el legislatiu i el judicial. Estem veient una manera d'envair des de l'executiu, de governar sense consensos, situacions que preocupen enormement. És que hi ha una batalla ideològica que estem perdent per no donar-la, i és que la democràcia es basa en dos pressupostos essencials: la institucionalitat, l‟existència d‟un entramat d‟institucions que es contrapesen i estableixen equilibris, i que fan que al final la pren de decisions sigui col·lectiva i s'hagi de basar en consensos, no en la voluntat unipersonal. I segon, el principi de legalitat, la idea que la llei acaba sent el refugi sobretot dels més febles. No hi ha missatge més perillós que aquest que practiquen els populistes, que la voluntat del poble està per sobre de la llei. Però la llei és lexpressió de la voluntat del poble. Vivim un procés accelerat de degradació institucional i de relativització del principi de legalitat.

TEMOR GENERALITZAT A UNA RECESSIÓ ECONÒMICA MUNDIAL

Els grans bancs mundials han començat a advertir que hi ha un 50% de probabilitats que es produeixi una contracció econòmica a nivell mundial.

En aquest sentit Standard & Poor's ha confirmat que la zona de l'euro està a prop de patir una contracció del PIB a causa de la inflació, i encara que es necessiten dos trimestres seguits en negatiu per parlar d'una recessió tècnica, aquest ja és un escenari que els mercats financers temen en ferm.

A Espanya hi ha creixents amenaces que apunten a una possible recessió el 2023, segons diverses fonts i experts. El temor a una possible recessió és cada cop més present en el conjunt de l'economia mundial. S'agreugen nombroses incerteses que dificulten la inversió empresarial. Si les empreses no saben quins seran els seus costos de producció en els propers mesos o no saben en quina mesura els afectarà la pujada dels salaris o quant de temps duraran els problemes de subministrament energètic i de matèries primeres, no poden planificar a llarg termini.

A tot això s?uneix un deute públic massa alt i el seu encariment augmentarà el dèficit en un moment en què tenim molts programes d?ajudes de rendes a diversos tipus de col·lectius. La mateixa revaloració de les pensions anirà al dèficit i al deute.



L'enorme pèrdua de poder adquisitiu que es deriva de l'augment de la inflació és un dels riscos que s'agreugen i fan témer una crisi de consum, que copejarà les empreses i deteriorarà extenses capes de població. Mesures com l'augment de l'IMV o el 15% de pujada de les pensions no contributives són remeis puntuals que alleugen l'impacte de l'espiral de preus, però no són suficients per aturar el cop.

Les partides més grans dedicades a pensions i prestacions públiques augmentaran la despesa de la Seguretat Social i de l'Estat, sobretot tenint en compte que el gener del 2023 el Govern haurà de revaloritzar les pagues contributives en relació amb l'IPC mig de l'any, que els analistes xifren entorn del 7%-7,5%.

PUJADA DELS TIPUS D'INTERÈS DE LES HIPOTEQUES

Pel que fa a la pujada dels tipus d'interès, tindrà un impacte sobre l'encariment de les quotes hipotecàries i, encara que és cert que en els darrers anys la major part d'hipoteques s'han fet a tipus fix, l'estoc de deute viu en aquests moments és encara majoritàriament deute variable, així que la majoria dels hipotecats es veuran afectats.

Així, qui ara degui 125.000 euros a termini de 25 anys, quan l'euríbor arribi a l'1% veurà la seva quota augmentada en 1.000-1.200 euros l'any ja que l'euríbor s'aproxima al 0,8%. De fet algunes previsions vaticinen que pot arribar al 2% el 2023. I això implica un encariment de totes les hipoteques variables, els titulars de les quals hauran de gastar aquest any uns 1.000 euros més i 1.000 euros extres més el 2023.

Les persones que hagin seguit com ha anat aquesta darrera meitat d'any l'Euríbor poden saber que no ha parat de créixer. Una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys passarà de 448 a 697,23 euros al mes. Són gairebé 200 euros més al mes i suposa una despesa important. Per a 300.000 euros de deute a 30 anys puja gairebé 500 euros al mes, i aquesta és una xifra molt important en l'economia de qualsevol persona. Això sempre a les hipoteques que són variables, encara que cal recordar que el 75% de les hipoteques a Espanya estan signades en terme variable.

A mesura que es vagin revisant, de manera trimestral o anual, a tothom el podrà afectar. Cal tenir en compte no només l'euríbor, també el diferencial que tinguem, si va tancar fa poc al 3,228%, en afegir-hi un diferencial del 0,6 o 0,7% ens estem apropant al 4% i això és una cosa que no s'ha vist en els darrers 10 anys. És una cosa que pot tenir repercussió a la butxaca de tots.

Tant Europa com els Estats Units estan pujant tipus i la inflació continua descontrolada, per la qual cosa encara queden força sorpreses negatives. Venim d?una temporada de sis anys amb l?euríbor en negatiu en què ens hem malacostumat. Ha estat una pujada mai abans vista, perquè en un any ha pujat 3,5 punts, gairebé 4, venint de valors negatius és una cosa que no es podia imaginar.

Ara tenir una hipoteca variable amb la inseguretat de l'euríbor i la previsió de com podria acabar el 2023, el més important és preguntar i assessorar-se, perquè no és el mateix haver signat una amb dos anys d'antiguitat a 15 anys. Al sistema espanyol d'amortització, que és el sistema francès, es paguen els interessos a la primera part de la hipoteca, mentre que a la segona es paga més capital. Per tant, si estem a la vida recent de la hipoteca, aquests interessos ens poden baixar, però si estem a la segona part ja hem pagat aquests interessos. Caldria analitzar si ens convé canviar o no.

A més, cada municipi té uns impostos o valors de compravenda, cal tenir en compte moltes altres despeses associades com l'IBI, les assegurances, la comunitat o la pròpia hipoteca. És essencial estudiar aquelles zones on els habitatges estan en una alça tant de lloguer com de compravenda i poder fer un petit estudi. No és el mateix fer-ho a Madrid o Barcelona, que a altres de més antigues, on hi hagi menors serveis, on és possible que aquests immobles es revalorin menys.

LA COVID -19 SERÀ ENDÈMICA I S'HAURÀ D'INVERTIR EN SANITAT

La covid-19 entrarà en una fase endèmica i passarà a formar part d'una nova normalitat global el 2023, anticipen experts israelians, que insten a no abaixar la guàrdia, continuar amb la vacunació, continuar invertint en sanitat pública i prendre mesures preventives.

De fet aconsellen que no cal esperar a l'onada següent per invertir en sanitat pública, i la població ha de mantenir les mesures preventives que va incorporar durant la pandèmia com la higiene personal, hàbits saludables i, sobretot, quedar-se a casa quan estan malalts.

Pel que fa a l'aplicació de noves restriccions com les implementades durant els dos primers anys de la pandèmia, tots dos experts van instar a evitar mesures desproporcionades ia reservar-les per a situacions d'emergència.

Una altra qüestió en què coincideixen de cara al 2023 és la necessitat de prestar especial atenció a les conseqüències més globals de la pandèmia més enllà de la salut física en matèria de morbiditat i mortalitat, el sector educatiu, l'economia i l'accés als serveis de salut generals.

La "covid persistent" haurà d'ocupar una de les prioritats del 2023, en referència no només a les conseqüències en la salut dels pacients sinó també a qüestions relacionades com la salut mental.

LA COMPRAVENDA D'HABITATGES EXPERIMENTARÀ UN AJUST

La compravenda d'habitatges experimentarà un ajustament significatiu per l'impacte de l'augment dels tipus d'interès, mentre que la pujada del preu s'alentirà de manera notable, tot i que mantindrà una taxa de creixement lleugerament positiva el 2023. Així ho recull el darrer informe sobre el mercat immobiliari publicat per CaixaBank Research.

Pel que fa a la demanda d'habitatge, els analistes veuen que, després d'haver sorprès pel seu dinamisme elevat durant el 2022, els mesos vinents es refredarà per l'impacte de la pujada dels tipus d'interès.



Pel que fa a l'oferta d'habitatge, a l'entitat creuen que l'empitjorament de les perspectives econòmiques i altres factors de caràcter més estructural, com ara la manca de sòl residencial finalista a les zones més demandades i la incertesa regulatòria, suggereixen que es mantindrà estable a curt i mitjà termini.

L'alentiment del preu de l'habitatge s'accentuarà al tram final del 2022 i en els primers trimestres del 2023, coincidint amb el període en què esperen un estancament de l'activitat econòmica.

El risc que es produeixi una correcció brusca al mercat immobiliari és baix perquè els fonamentals són molt més sòlids que a l'anterior cicle expansiu del mercat immobiliari espanyol.

A més, matisen que, encara que per al conjunt d'Espanya no preveuen correccions de preus ressenyables, sí que és possible que es produeixi un cert ajust en aquells mercats on els preus han crescut amb més força els darrers trimestres i aquells que estan més sobrevalorats amb relació als fonamentals. Per territoris, veuen probable que els preus aguantaran millor en aquelles localitzacions més demanades, com són els centres de les grans ciutats i les zones turístiques.

Pel que fa a la tipologia d'habitatge, hi veuen una evolució diferenciada: l'habitatge de segona mà serà el més afectat mentre hi haurà un millor comportament de l'habitatge nou, per la seva relativa escassetat i elevada demanda.

TINDRÀ LLOC EL MAJOR CRASH DE TOTS ELS TEMPS?

El llibre més venut a Alemanya titulat "El crash més gran de tots els temps", escrit per Marc Friedrich i Mathias Weik prediu una gran crisi per al 2023 sense precedents amb una ensulsiada massiva de les borses europees fins a nivells no coneguts fins ara.

Per als autors estem al final de la partida monetària i els tipus d'interès no hi tornaran a pujar. La nostra generació no ho veurà, afirma Weik. La ingent compra de deute corporatiu del BCE ha convertit en empreses zombis allò que eren productors de riquesa i els països del sud, als quals el BCE manté de forma artificial, no podran refinançar el seu deute en aquest termini.



El llibre sosté que la dècada de 2020 serà la dècada dels actius reals. Les borses s'esfondraran sense remei i Friedrich aconsella invertir almenys part dels diners en actius reals com whisky, or, plata, platí i bitcoin . Recorda que els bancs centrals ja han comprat molt d'or i aconsella als estalviadors confiar en gairebé qualsevol cosa que no sigui accions de borsa ni diners.

El llibre no parla evidentment de la guerra d'Ucraïna que en aquests moments afecta tota l'economia mundial i especialment l'europea, enganxant directament la locomotora de l'economia europea com és Alemanya. Sinó que aborda coses que estan passant actualment que segons la seva opinió ens porta feia una crisi de dimensions mai vistes i que faran les crisis anteriors com una mica anecdòtiques.

EL METAVERS I AVATARS MÉS AVANÇATS SERAN UNA REALITAT MÉS TANGIBLE

Igual que amb els motors de cerca i les xarxes socials (els habilitadors tecnològics de la web 1.0 i 2.0), el màrqueting i la publicitat proporcionaran el combustible que impulsarà el web 3.0, el metavers, cap al corrent principal.

És possible que el concepte encara no s'hagi fusionat del tot, però les empreses, des dels gegants de les finances internacionals fins a les potències globals d'estil de vida i moda , ja han apostat i començat a construir la seva presència al metavers .

L'atractiu és obvi: sabem que els consumidors sempre busquen formes noves i més atractives de connectar-se amb les marques amb què volen fer negocis. El metavers, amb el seu enfocament a l'experiència del client i les connexions un a un, és un altre canal de comunicació. Fonamentalment, és un en què, a diferència de les xarxes socials i la cerca, que estan força ben organitzades per Google i Meta , encara hi ha molt pel que jugar.

Durant els propers 12 mesos, les empreses faran tot el possible per posicionar-se en ubicacions virtuals privilegiades, ja sigui construint les seves pròpies plataformes o ocupant sorres existents com Meta Horizons , Fortnite , VR Chat o Decentraland . Ningú no sap amb certesa quina serà l'estratègia guanyadora encara, però una cosa és segura: has de participar per guanyar-la.

S'espera que el concepte de metavers es fusioni amb la idea del «bessó digital»: simulacions virtuals de productes, processos o operacions del món real que es poden fer servir per provar i crear prototips de noves idees a l'entorn segur del domini digital. Des de parcs eòlics fins a cotxes de Fórmula 1, els dissenyadors estan recreant objectes físics dins de mons virtuals on la seva eficiència es pot provar sota qualsevol condició concebible sense els costos de recursos en què s'incorreria en provar-los al món físic .

La visió del metavers com una utopia descentralitzada i propietat de la comunitat discrepa amb la visió promoguda per companyies com Meta i Microsoft, que apunten a construir universos digitals propietaris on ells mateixos tindran el control absolut. És probable que el 2023 porti més desenvolupaments interessants en aquest xoc de les dues cultures digitals.

El 2023, probablement vegem casos d'ús més avançats per a tecnologia com la captura de moviment, cosa que significarà que a més de veure's i sonar més com nosaltres, els nostres avatars al Metavers adoptaran els nostres propis gestos i llenguatge corporal únics. És possible que fins i tot comencem a veure més desenvolupaments en els camps dels avatars autònoms, cosa que significa que no estaran sota el nostre control directe, però la IA els habilitarà perquè actuïn com els nostres representants al món digital mentre nosaltres ens relacionem amb altres, completament aliens.

HI HAURÀ 4 ECLIPSOS

Els eclipsis poden ser solars o lunars, els solars ocorren amb la Lluna nova si la Lluna projecta la seva ombra al nostre planeta i els lunars, que ocorren amb la Lluna plena si la Terra ombreja la Lluna.

L'any 2023 tindran lloc quatre eclipsis concretats en aquestes dates: eclipsi solar el 20 d'abril; eclipsi lunar el 5 de maig ; eclipsi solar el 14 d'octubre i eclipsi lunar el 28 d'octubre.