Fer una escapada el 2023 serà factible gràcies als ponts i caps de setmana llargs que hi haurà aquest any / @EP

El calendari laboral del 2023 serà especialment benvolent en comparació al 2022, ja que les grans festes han caigut en cap de setmana. Només cal mirar el Nadal passat, en què diversos dels dies festius han caigut en dies entre setmana.

Per fer un contrast entre els dos anys, només cal mirar les dades següents: el 2022 hi va haver 14 festius a la ciutat comtal, però tan sols un pont, corresponent a la Setmana Santa. Però per a l'alegria dels barcelonins i barcelonines, el 2023 hi haurà cinc ponts segons el calendari laboral, amb un total de 15 festius.

D'altra banda, pel que fa a caps de setmana "llargs", és a dir, que hi hagi hagut festa un divendres o un dilluns, es passa de cinc el 2022 a tres aquest nou any.

Per organitzar-se el calendari, has de tenir en compte que els inicis de l'any seran “més durs”, ja que només hi haurà un festiu: el de Reis del 6 de gener. Tot i això, a partir del segon trimestre la cosa millora, ja que es tenen cinc festius entre abril i juny, tres entre juliol i setembre, i finalment sis en l'últim trimestre de l'any.

Aquesta és la llista sencera de festius a Barcelona per al 2023:

6 de gener: Reis (Espanya)

7 d'abril: Divendres Sant (Espanya)

10 d'abril: Dilluns de Pasqua (Catalunya)

1 de maig: Dia del treballador (Espanya)

5 de juny: festiu a Barcelona

24 de juny: Sant Joan (Catalunya)

15 d'agost: Asunción (Espanya)

11 de setembre: Diada Nacional (Catalunya)

25 de setembre: Mercè (Barcelona)

12 d'octubre: Dia de la Hispanitat (Espanya)

1 de novembre: Tots Sants (Espanya)

6 de desembre: Dia de la Constitució (Espanya)

8 de desembre: la Puríssima (Espanya)

25 de desembre: Nadal (Espanya)

26 de desembre: Sant Esteve (Catalunya)

Pel que fa als ponts de 2023, així es reparteixen:

Setmana Santa: quatre dies entre el 7 i el 10 d'abril.

L'Assumpció: quatre dies entre el 12 i el 15 d'agost.

Festa Nacional d´Espanya: quatre dies entre el 12 i el 15 d´octubre (si es pot fer festa divendres).

Pont de la Constitució: cinc dies entre el 6 i el 10 de desembre (si es pot fer festa dijous).

Pont de Nadal: quatre dies entre el 23 i el 26 de desembre.

Finalment, els caps de setmana llargs que tindrem aquest anys són: