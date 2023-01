Catalunyapress cosben16

El cos de Benet XVI ja està exposat a la basílica De Sant Pere del Vaticà per ser honrat pels fidels que vulguin passar a donar-li un darrer adéu.



El Papa emèrit va morir el 31 de desembre del 2022 als 95 anys a les 9.34 hores, tal com ha confirmat als periodistes acreditats el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni. "A penes sigui possible es proporcionarà més informació", ha afegit en un breu comunicat de premsa. Les condicions de salut del Papa emèrit es van agreujar dimecres passat tal com va anunciar a l'audiència general Francesc que va adonar que estava "molt malalt".

"Voldria demanar-vos a tots vosaltres una pregària especial per al papa emèrit Benet XVI, que en silenci està sostenint l'Església: recordeu-ho, està molt malalt, demanem al Senyor que ho consoli i ho sostingui en aquest testimoni d'amor a l'Església fins al final ", va assenyalar el Pontífex.

Benet XVI va estar acompanyat en tot moment pel seu secretari personal, Georg Ganswein i per les quatre laiques, sense cap mena de vot ni hàbit, anomenades Memors Domini de Comunió i Alliberament, que s'han ocupat en aquests darrers anys de la seva assistència en les activitats quotidianes.