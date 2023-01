Jeremy Renner @ep

L'estrella de l'Univers Marvel Jeremy Renner està hostpitalitzat en "estat crític però estable" després de patir un accident aquest diumenge 1 de gener. L'actor que dóna vida a Ojo de Halcón/Clint Barton a l'UCM estava traient neu al seu ranxo de Mt. Rose-Ski Tahoe (al sud de Reno, Nevada) quan es va produir l'accident.

"Podem confirmar que Jeremy es troba en estat crític però estable a causa de les ferides sofertes després de patir un accident relacionat amb les condicions meteorològiques mentre treia neu avui d'hora" , va afirmar un portaveu de Renner, que després de patir l'accident va ser traslladat en helicòpter a l'hospital .

"La seva família està amb ell i està rebent una atenció excel·lent", conclou el comunicat emès pels representants de l'actor als mitjans dels Estats Units. Renner posseeix un ranxo a la zona del llac Tahoe, a les muntanyes de Sierra Nevada. La regió que es va veure afectada per una tempesta hivernal la nit de Cap d'Any que va deixar sense electricitat 35.000 llars. Gran part dels Estats Units s'ha vist afectada per la "ventisca del segle" durant l'última setmana, en què han mort almenys 60 persones a tot el país.

El 13 de desembre passat, Renner va compartir una foto de la neu a la zona a Twitter que va acompanyar amb la frase següent: "La nevada del llac Tahoe no és cap broma".

Renner, de 51 anys, ha estat nominat a dos Oscars al llarg de la seva carrera per les seves interpretacions, el 2010 va optar al premi a millor actor protagonista per En tierra hostil i un any després va ser candidat al guardó a millor actor de repartiment pel seu treball a The Town: Ciutat de lladres.

També ha treballat a la franquícia cinematogràfica Missió Impossible i films com L'arribada, Wind River o La gran estafa americana. Però sens dubte per al gran públic Renner és la cara del Clint Barton, el superheroi de l'arc i les fletxes també conegut com a Ull de Falcó, a les pel·lícules de Marvel. Un personatge que va encarnar en cinc cintes i que va comptar també amb la seva pròpia sèrie, que va veure la llum a Disney+ el novembre del 2022.

Renner apareixerà properament a la segona temporada de la sèrie Mayor of Kingstown, que començarà a emetre's d'aquí a dues setmanes.