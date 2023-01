Arxiu - Un infermer vacuna amb la quarta dosi davant del COVID-19 a una usuària d'una residència. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

Patronals de dependència han assegurat que les residències espanyoles de gent gran estan "preparades" per fer front al Covid, després de l'explosió de casos a la Xina, encara que han demanat "no crear alarma" ja que confien en la protecció de la vacunació i en les mesures que no han deixat d'aplicar com a ús de la màscara.

"Estem preparats, fent les coses bé, perquè no hi hagi més casos", ha subratllat la presidenta del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones (CEAPs), Cinta Pascual, alhora que ha afegit que "l'important és no crear alarma" i continuar treballant en línia amb el que han fet fins ara.

Tal com ha assenyalat el president de la Federació Empresarial de la Dependència (FED), Ignacio Fernández-Cid, el que els demanen és que revisin els plans de contingència i comprovin que estan perfectament proveïts amb material EPI, per si es produís un increment de casos.

Si bé, ha precisat que "no hi ha més incidència" als centres residencials, sinó que el que es produeix és "algun cas aïllat" i amb un grau de virulència baix.

Això és, segons coincideixen des de les patronals, gràcies a l'alta taxa de vacunació entre la gent gran que viu a les residències.

"El 96% dels residents, a nivell de tot Espanya, estan coberts amb la quarta dosi, mai no cal dir que és suficient, cal intentar arribar al 100% però hi ha un alt percentatge immunitzat davant dels ceps que coneixem", ha afegit el secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE), Jesús Cubero.

En aquest sentit, la presidenta de CEAPs ha fet una crida perquè tots els professionals dels centres residencials i els familiars es vacunin amb la quarta dosi. "És l'únic sistema fiable: vacunació, vacunació i vacunació", ha dit Cinta Pascual.

El que no volen que torni a passar és que les persones grans quedin aïllades, com va passar el primer any de pandèmia . "La solució no està a tancar la gent gran, perquè hi ha més contagis fora que dins", ha subratllat Pascual, afegint que aquesta és "una línia vermella" i que lluitaran perquè es respectin els drets dels residents.

Al seu parer, el que cal fer és "ser prudents", "seqüenciar els casos que vénen" i "extremar les precaucions" a la societat per protegir les persones més vulnerables.

En aquest context, les residències continuaran aplicant les seves mesures, com ara l'ús de la màscara, el gel hidroalcohòlic, el control de l'estoc d'EPIs i la revisió dels protocols per si s'han d'activar.

"El que cal fer és estar més pendents, no es restringiran les visites però sí que cal extremar una mica les mesures, ser conscients que no hem de tornar enrere" , ha destacat el secretari general d'AESTE.

Així mateix, Jesús Cubero ha posat en relleu que s'ha reactivat la figura dels geriatres d'enllaç que es va implementar amb la pandèmia i que ara s'ha reprès "per tenir suport davant de qualsevol problema".