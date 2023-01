Arxiu - La periodista Paloma Gómez Borrero, ha admès el passat dia 9 que la salut del Papa Emèrit Benet XVI, ha empitjorat de manera molt ràpida les últimes setmanes

La causa per presumpte encobriment d'abusos contra el papa emèrit Benet XVI continua oberta ara com ara, malgrat la mort de l'expontífex, segons ha afirmat un funcionari judicial.

"És cert que, en principi, hi ha una interrupció amb la mort d'una de les parts" , ha indicat la portaveu del Tribunal Regional de Traunstein, a Baviera, Andrea Titz, citant el codi de dret civil d'Alemanya. Si bé, ha puntualitzat que "en aquest cas, però, això no s'aplica, ja que el difunt va ser representat per un advocat".

Joseph Ratzinger, que va morir el 31 de desembre als 95 anys, tenia intenció de defensar-se de les acusacions i havia contractat un bufet d'advocats perquè el representés en el procés. Titz ha precisat que l'agent de litigis podria sol·licitar una suspensió dels procediments fins que s'aclareixi quins són els hereus de Ratzinger, però no ha pogut dir si es farà aquesta sol·licitud.

Les investigacions van començar després de la denúncia, l'estiu passat, d'un home que deia haver patit abusos sexuals per part d'un sacerdot , quan era menor, a les dècades del 1970 i el 1980, a Alemanya.

La demanda no només es dirigeix contra Ratzinger, que era arquebisbe de Munic i Freising en el moment en què l'abusador va ser traslladat a la seva diòcesi, sinó també contra el mateix condemnat, l'arxidiòcesi, així com contra el successor de Ratzinger al càrrec de arquebisbe, el cardenal Friedrich Wetter.

Un dels objectius de la demanda és conèixer si els funcionaris diocesans van encobrir actes delictius. "La demanda continuarà amb l'hereu o els hereus del difunt", ha dit a DPA l'advocat del demandant, Andreas Schulz.

La Iniciativa Sauerteig, un grup format arran de les revelacions d'abusos en institucions catòliques d'Alemanya, que recolza el demandant, ha expressat el seu pesar perquè considera que ara és poc probable que el paper de Benet XVI a la causa sigui tractat legalment.

"En aclarir la seva responsabilitat davant un tribunal secular, podria haver fet un pas significatiu per al futur de l'Església Catòlica" , ha assenyalat el grup en un comunicat. "El fet que el papa emèrit ara ja no pugui prestar aquest servei a la seva Església és probablement una part de la tragèdia de la seva vida", ha afegit.