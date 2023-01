Les Rebaixes permet

El Corte Inglés s'esperarà que es doni per finalitzada la campanya de Nadal per inaugurar amb molt d'entusiasme les rebaixes d'hivern el dia 7 de gener. Tot i així, els més impacients trobaran prèviament a molts dels seus establiments articles amb descomptes de fins al 40%, encara que no tinguin l'etiqueta de rebaixa.



Les rebaixes d'hivern són l'ocasió perfecta per fer-te amb aquestes peces caprici que fa temps que volem tenir i també per renovar aquelles peces que han envellit o s'han fet malbé. A les rebaixes en roba d'El Corte Inglés trobaràs des de bàsics tant per a tu, com per a tota la família i també per a la llar, fins a productes més específics d'electrònica, esport o informàtica, per exemple. És el moment perfecte per invertir en peces de fons dʻarmari com els bàsics dʻhivern. Jerseis, jaquetes de punts… No oblidis fer una volta per les rebaixes en abrics i troba aquell que és perfecte per a tu, podràs triar entre un munt de dissenys, teixits i colors. També és el moment ideal per aconseguir aquest complement del qual no et separaràs ni un dia: bufandes, guants, carteres i, per descomptat, bosses. Descobreix els increïbles descomptes de les nostres rebaixes a les bosses i gaudeix aconseguint els teus models favorits al millor preu.

Vestits, camises, bruses, tops, bermudes, micos, jaquetes… què és el que estàs buscant? Tot el que necessites per fer una volta al teu armari es troba a la secció de moda. En rebaixes moda dona d'El Corté Inglés han seleccionat peces clàssiques i també les darreres tendències en disseny amb els millors preus que puguis trobar. A la nostra secció de moda també trobaràs ofertes en talles grans, accessoris i sabates. Mentre que per a ells, a les rebaixes moda home trobaran una àmplia selecció de texans, pols i samarretes per completar un look casual. Però també americanes o blazers per als moments

LES REBAIXES D'ALTRES MARQUES AQUESTS DIES

Totes les botigues del grup Inditex, les posarà en marxa en línia a partir del 6 de gener a les 20:00 hores ja es podràs comprar els productes amb descompte . A les botigues físiques les rebaixes començaran el 7 de gener i s'allargaran fins al 7 de març, temps més que suficient per aprofitar els descomptes.



H&M seguirà el patró d'anys anteriors i donarà el tret de l'inici de les rebaixes el 3 de gener . La marca ofereix una selecció de productes rebaixats fins al 50% tant a les botigues físiques com a la botiga 'online'.

Una altra de les marques que no ha pogut esperar a començar les seves rebaixes ha estat Cortefiel que porta amb descomptes de tota mena des del 25 de desembre passat i durarà fins a finals de l'hivern.



El grup Tendam també ha anunciat quan donarà el tret de sortida a les rebaixes amb descomptes que seran impossibles resistir-s'hi. Segons han comunicat les seves botigues, Springfield i Women's Secret començaran les baixades de preus el proper 7 de gener i finalitzaran dos mesos després, concloent el 7 de març.