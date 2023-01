Foto: Pixabay

Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa temporal a les empreses on treballen. Aquesta és una de les grans novetats en clau laboral que entraran en vigor aquest 2023 una vegada aquesta mesura s'hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Això es va aprovar a l'últim Consell de Ministres de l'any, via Reial Decret que introdueix modificacions en la gestió i control dels processos per incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de la seva durada.

Així, els metges únicament emetran la còpia del comunicat de la baixa per a l'empleat, de manera que la companyia hi haurà d'accedir de manera telemàtica.

Els responsables de la Seguretat Social han decidit adoptar aquesta mesura "per tal d'agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques que prolonguen innecessàriament els processos, fet que suposa un important benefici per a empreses, treballadors i per als propis facultatius dels Serveis Públics de Salut" .