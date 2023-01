Foto: Europa Press



Unes 350 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar la tarda del passat dilluns 2 de gener a la plaça de Sant Jaume de Barcelona pel repunt de feminicidis durant "aquestes festes fins a xifres alarmants" i contra les violències masclistes sota el lema Ni una menys, ni una més. Ca la Dona i Novembre Feminista van ser les entitats convocants.

Durant la concentració s'ha fet un minut de silenci per les dones assassinades. Algunes de les participants a l'acte van ser la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

"No eradicarem les violències masclistes fins que no acabem amb el patriarcat", va assegurar la consellera Verge, per a qui es tracta d'un canvi cultural i social profund que requereix més feminisme en tots els àmbits. De la mateixa manera, ha recordat que el telèfon 900 900 120 és al servei de les víctimes de les violències masclistes. "No esteu soles", va afegir.

Per part seva, Colau ha qualificat de "desembre negre" el mes passat, per la quantitat d'assassinats masclistes, i ha avisat que "no podem normalitzar els discursos d'extrema dreta que intenten normalitzar el masclisme. El masclisme mata".