Un control aeroportuari aquest dimarts 3 de gener. Foto: Europa Press

Tots els passatgers de vols procedents de la Xina que arribin a Espanya a partir d'aquest dimarts 3 de gener, hauran de mostrar un Certificat Covid Digital de la Unió Europea (CCD-UE) o un document equivalent.

La mesura forma part de la Resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) pel Ministeri de Sanitat el 31 de desembre passat, mitjançant la qual s'estableixen les mesures de control sanitari a aplicar als passatgers de vols amb origen al continent de la República Popular de la Xina, de manera que els vols procedents d'altres orígens, com ara Hong Kong, no es veuran afectats.



La mesura, de caràcter urgent, de vigilància i control sanitari s'engega davant l'elevada transmissió del coronavirus a la Xina que suposen un "seriós risc epidemiològic, en aplicació del principi de precaució especialment per detectar l'aparició de noves variants".

El Ministeri de Sanitat, en la seva resolució publicada al BOE, constata "l'important deteriorament de la situació epidemiològica respecte al Covid-19 a la República Popular de la Xina". Aquesta circumstància "es veu agreujada per la manca de transparència i informació epidemiològica per part de les autoritats xineses". Aquesta situació coincideix, a més, amb l'eliminació de les restriccions de viatge en aquest país a partir del dia 8 de gener del 2023 i la celebració del seu any nou, previst per al proper 22 de gener.

Així, des de dissabte passat, equips de Sanitat Exterior, en coordinació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través d'AENA, estan fent aquests passatgers controls sanitaris als aeroports d'entrada a Espanya, consistents en un control documental, visual i de temperatura i per fer una prova diagnòstica d'infecció activa per SARS-CoV-2.