Arxiu - Els Reis Mags saluden durant la cavalcada, a 5 de gener de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

Protecció Civil de la Generalitat ha demanat a la ciutadania que acudeixi a rebre els Reis Mags en cavalcades que eviti baixar a la calçada per recollir caramels i pujar a punts alts com reixes o contenidors per veure millor les carrosses.

En un comunicat d'aquest dimarts, ha recordat que el risc principal de l'activitat és durant el pas de les carrosses i ha instat a actuar amb sentit comú, a seguir les instruccions de l'organització ia mantenir la calma en cas d'incident.

Ha recomanat als responsables dels menors que acudeixin a rebre a Ses Majestats que els facilitin un identificatiu amb el seu nom i número de telèfon per si es perden, ja sigui en una polsera o escrit al braç directament.

Protecció Civil ha advocat per portar bon calçat, no creuar el carrer durant el transcurs de la cavalcada i no aturar-se als accessos al recorregut , ja que són vies de pas per als serveis d'emergència i evacuació.

Ha instat els organitzadors a retirar de la via obstacles i objectes que puguin caure durant l'acte, garantir que els assistents no poden accedir a les carrosses, preveure l'actuació davant de la pèrdua de menors i senyalitzar els punts d'accés.