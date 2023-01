Els Simpson @ep

Chris Ledesma , l'editor musical de "Los Simpson" des de fa molt de temps, ha mort als 64 anys. La sèrie animada va retre homenatge a Ledesma a l'últim episodi amb un missatge que deia: “En memòria amorosa de Chris Ledesma”. Aquest text es va mostrar sota una versió animada de Ledesma, que estava assegut al sofà dels Simpson amb Homer, Marge, Lisa, Maggie i Bart mentre sostenia la batuta d'un conductor.

Ledesma va treballar a cada episodi de “Los Simpson” durant els seus 33 anys com a editor musical des de 1989 fins que va renunciar al maig de 2022.

Els membres de l'equip de Los Simpson van acudir a les xarxes socials per retre homenatge al difunt editor musical. "Chris Ledesma era un home dolç que estimava la seva feina i era molt, molt bo en ell. Ho vam estranyar", va tuitejar la guionista Carolyn Omine .

"Un home meravellós, treballador i molt talentós que serà estranyat per tots els seus coneguts", va tuitejar Al Jean, un dels primers membres de l'equip de guió.

Ledesma va viure al sud de Califòrnia la major part de la seva vida. Va estudiar a l'Institut de les Arts de Califòrnia i al Conservatori de Música de San Francisco, especialitzant-se en direcció orquestral.

L'editor musical també va treballar en pel·lícules com "Pure Country", "Robin Hood: Men in Tights" i "Blast from the Past".