Arxiu - Elena Huelva Palomo li van diagnosticar sarcoma d'Ewing als 16 anys, el segon tumor ossi més freqüent a l'edat pediàtrica. - BERNARDO DORAL - Arxiu

La 'influencer' sevillana Elena Huelva ha mort aquest dimarts al matí als 20 anys d'edat a conseqüència d'un sarcoma d'Ewing que li van diagnosticar el 2019, quan amb prou feines en tenia 16. Així ho ha anunciat la seva família fa uns minuts a través de les xarxes socials de la jove. " Des d'aquest matí, Elena us balla i us mira des de la seva estrella. #MisGanasGanan. Gràcies per tot" , es llegeix a la publicació d'Instagram.

El sarcoma d'Ewing és el segon tumor ossi més freqüent a l'edat pediàtrica. "És un tipus de càncer infantil als ossos, que també ataca zones toves", explicava Elena en una entrevista concedida a Infosalus el mes de març passat. A ella se'l van veure a la pelvis. Després de mesos de mal de cama, els metges li deien que tenia ciàtica, fins que va anar a un traumatòleg que va decidir fer-li unes proves. Va ser en aquell moment quan es va assabentar.

Des d'aquell mateix any, el 2019, va començar a comptar el seu dia a dia a les xarxes socials, on arriba als centenars de milers de seguidors (té més de 800.000 només a Instagram), viralitzant el seu lema: 'Les meves ganes guanyen'.

Després de sotmetre's a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia des del mateix moment del diagnòstic, després d'una mica més d'un any, es va curar. No obstant això, al cap dels mesos va recaure amb metàstasi als pulmons, una cosa molt comuna en aquesta malaltia. Després de provar diversos tractaments de quimioteràpia per veure si algun funcionava, el setembre del 2021 en van trobar un que sí que va donar resultat.

Tal com ella mateixa explicava al seu perfil d'Instagram, aquell any va poder “fer moltes coses”. "Fins i tot vaig escriure la meva història, convertint-la en un llibre", afirmava Huelva, en referència a 'Les meves ganes guanyen. Ningú no ens ha promès un demà, viu el present' (Penguin Random House), títol en què compta la seva experiència personal amb la malaltia.

Tot i això, un any després, a l'estiu del 2022, li van comunicar que el tractament havia deixat de funcionar. "La malaltia havia crescut en un altre lloc a més dels pulmons", explicava a les xarxes socials. Aquell mateix dia va començar amb una nova quimioteràpia.

Alguns mesos després, el 4 de desembre passat, la jove va publicar un vídeo en què informava del seu empitjorament. "Les coses no estan anant bé. M'han trobat més malaltia a la tràquea, que és molt perillós. Com sabeu, és per on respirem, i no cal que digui gaire gran cosa més", expressava. El vídeo va trigar tot just uns minuts a fer-se viral.

"Vull deixar clar que jo ja he guanyat, les meves ganes han guanyat per tot l'amor i per les persones que tinc al meu costat. Passi el que passi, sé que la meva vida no haurà estat en va perquè he lluitat i he aconseguit el que vull, visibilitzar" , declarava al vídeo, per acabar repetint el seu lema: "Les meves ganes guanyen per a tot, no cal guanyar per saber que ja hem guanyat, perquè al final la vida es tracta de viure i emportar-te els records amb les persones , i m'emporto molts records bons amb persones meravelloses".

Aquest dilluns, la jove sevillana va publicar un missatge que va preocupar els seus seguidors: 'Us quiero', resava en una foto sobre fons negre. Aquest matí d'aquest dimarts, Elena va publicar que estaven sent "dies molt difícils, molt complicats, cada vegada més".

En la seva entrevista amb Infosalus, Elena va explicar que, quan li van diagnosticar la malaltia, s'ho va prendre bé, "dins del que és possible", encara que va admetre que hagués agraït molt poder llegir un llibre com el que ella mateixa va escriure. "M'hauria encantat haver tingut un llibre així que expliqués la realitat d'una persona amb aquesta malaltia", subratllava. En aquesta conversa, va explicar que el diagnòstic li va sobrevenir acabant quart de l'ESO i que volia haver fet un grau mitjà d'Educació Infantil.

MÉS INVESTIGACIÓ



La mateixa Elena ha reivindicat un estudi més gran de la seva malaltia. "Només vull que seguim lluitant per la investigació i la inversió en aquesta malaltia tan terrible com és el càncer, el sarcoma d'Ewing, que és el que pateixo des de fa quatre anys", va reclamar la noia en una publicació recent.

Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), els sarcomes ossis són tumors molt infreqüents que afecten sobretot nens i adolescents . La incidència s'estima en un pacient nou per any per cada 100.000 habitants. En aquests pacients, una mica més de la meitat dels sarcomes ossis són osteosarcomes, una tercera part són sarcomes d'Ewing i menys del 10 per cent són condrosarcomes. El sarcoma d'Ewing és poc freqüent en adults.

Tal com informa la SEOM, no es té coneixement sobre les causes exactes del desenvolupament del sarcoma d'Ewing ossi. Els tumors de la família del sarcoma d'Ewing es caracteritzen per tenir anomalies cromosòmiques que impliquen els cromosomes 11 i 22 i, com a conseqüència, es genera una proteïna anormal. Actualment s'està investigant el significat biològic i el valor pronòstic d'aquestes proteïnes.

Pel que fa al diagnòstic, aclareixen que el sarcoma d'Ewing ossi "té predilecció" pels ossos llargs de les extremitats o pels de la pelvis i que la majoria de les metàstasis ocorren al pulmó o als ossos.