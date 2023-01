La competició definitiva del Nadal català s'ha fet realitat aquest any. Un grup de tuiters com @epolyklin @marclesan o @indicatiu ha creat el concurs per escollir al tió més lleig de Catalunya, i per fi hem pogut conèixer el guanyador.

El premi d'aquesta edició ha anat per a Alba Cruells de Vilanova per la seva estranya recreació d'aquest personatge nadalenc que, més que confiança, podria generar malsons entre els més petits.

A continuació, podeu veure aquesta espectacular recreació gore del tió:

L'agraciada amb el premi no ha pogut contenir l'emoció: "Visca! Gràcies a tots els vilanovins i vilanovines sense distinció ni de classe ni de partit. Aquest premi també és vostre" , ha comentat Alba Cruells a través del seu compte de Twitter .