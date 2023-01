Foto: Europa Press

Aquest dimecres 4 de gener se celebra el Dia Mundial del Braille . La jornada se celebra arreu del món per crear més consciència sobre la importància d'aquest sistema com a mitjà de comunicació per a la plena realització dels drets humans per a les persones cegues i amb deficiència visual.

Les xifres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunten que 36 milions de persones del món són cegues , mentre que 216 milions més pateixen discapacitat visual, sigui moderada o greu .

Aquest sistema de lectura, que ideat al segle XIX pel francès Louis Braille, que es va quedar cec després de patir un accident durant la seva infantesa. El 1825 va començar a funcionar plenament, i va permetre que les persones invidents tinguin al seu abast una eina vàlida i eficaç per llegir, escriure i facilitar l'accés a l'educació, la cultura i la informació.

Es tracta d'un sistema que parteix de sis punts que s'ubiquen i numeren de la manera següent.

1 4

2 5

3 6

La combinació dels sis punts permet obtenir 64 combinacions diferents, incloent-hi la que no té cap punt, que s'utilitza com a espai en blanc per separar paraules, números, etc. La presència o absència de punts determina de quina lletra es tracta.

Els números es fan amb el prefix format pels punts 3, 4, 5 i 6 abans de les deu primeres lletres. D'aquesta manera s'indica que és un número en comptes d'una lletra.

X 4

X 5

3 6

Si el número té més d'una xifra, només cal que escriviu el prefix abans de la primera xifra.



COMMEMORACIÓ DE L'ONZE

Coincidint amb l'efemèride, el Servei Bibliogràfic de l'ONCE (SBO) ha adaptat en diferents formats accessibles el conte La petita eruga goluda , un dels llibres més populars de la literatura infantil, de l'escriptor i il·lustrador nord-americà criat a Alemanya Eric Carle . L'obra ha estat guardonada amb diferents premis de literatura i disseny gràfic i està inclosa als programes escolars dels primers cicles educatius, en ser un dels llibres més il·lustratius per conèixer conceptes sobre la natura, els dies de la setmana, les xifres, etc.

És un llibre amb què es treballa des dels Centres de Recursos Educatius (CRE) de l'ONCE, però, no n'hi havia cap versió accessible fins ara, llevat de les realitzades pels propis mestres i educadors de l'ONCE.

A més de la seva transcipció a braille, aquesta adaptació realitzada per l'SBO en multiformat incorpora elements com el termoformat per crear la caràtula i la imatge de l'eruga al relat o textures amb talls làser utilitzant materials com suro, peluix o cartolines per crear diferents imatges amb relleu. També hi ha peces en 3D realitzades a mà amb què els escolars poden cecs i amb discapacitat visual poden jugar i aprendre de forma interactiva a través de les diferents làmines.

El text està disponible als Centres Educatius de l'ONCE, i es pot adquirir a través de la botiga del Centre de Tiflotecnologia i Innovació de l'ONCE (CTI), a l'SBO ia les botigues-exposició dels centres de l'ONCE.

INNOVACIÓ CONTÍNUA

Però encara que aquest sistema hagi significat, encara se segueix investigant perquè hi continuï havent-hi millores. La darrera és una investigació feta per tres estudiants de la Universitat d'Oviedo. Álvaro Alonso, Daniel Cueli i Lucía Rodríguez han estat reconeguts als Premis Santander-TalentUO per desenvolupar un dispositiu que abaratiria els sistemes de lectura a Braille gràcies a sistemes de reconeixement de veu.

Segons ha explicat Rodríguez, el seu objectiu era "ajudar totes les persones amb aquesta diversitat funcional i, en especial, els 150 estudiants asturians cecs i sord-cecs". El seu company d'investigació Alonso aprofundeix que "volem que s'incorporin tant a l'educació com al món laboral, que puguin explotar-ne tot el potencial i que aquesta diversitat funcional no sigui un problema per a ells".