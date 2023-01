Foto: Europa Press

El Vaticà ha actualitzat les dades dels fidels que ja han desfilat per la basílica de Sant Pere per acomiadar-se del papa emèrit, Benet XVI, mort dissabte 31 de desembre passat. Les seves restes mortals estan situades just davant del monumental baldaquí de Bernini des del matí del passat dilluns 2 de gener.

En concret, 65.000 persones van vetllar el pontífex emèrit el primer dels 2 dies i 70.000 més ho han fet aquest dimarts, segons ha informat la Gendarmeria de l'Estat de la Ciutat del Vaticà.

A diferència dels seus predecessors, no porta el pal·li papal, la cinta de llana amb creus que es col·loca sobre les espatlles i que simbolitza la potestat de govern en una determinada jurisdicció. De fet, serà enterrat sense vestir el pal·li, que es col·locarà al taüt com es fa per als bisbes emèrits.

Els actes acabaran dijous que ve 5, amb el funeral, que serà oficiat per l'actual pontífex, el papa Francesc.