L'agència d'ocupació assenyalada per entrevistar per a Kuwait Airways candidates a hostesses de vol en roba interior durant un procés de selecció ha amenaçat d'"emprendre accions legals, penals o civils contra aquelles persones que hagin pogut difondre fets i pràctiques" que qualifiquen de " completament falsos".

Kuwait Airways @ep

A través d'una nota de premsa, difosa pel despatx Molins Defensa Penal, la companyia adverteix que la "difamació" que s'hauria abocat aquests últims dies "podria arribar a ser constitutiva d'un delicte d'injúries i calúmnies que afecta de manera notòria el bon nom i imatge de la companyia".

Segons va publicar aquest dilluns eldiario.es, diverses participants coincidien que es van haver de quedar en roba interior durant un procés de selecció realitzat el 5 de novembre passat a Madrid per l'empresa MECCTI per a l'aerolínia Kuwait Airways.

"L'empresa nega rotundament la veracitat de les asseveracions difamatòries dels que van participar en el procés de selecció, i especialment que les entrevistes tingueren lloc amb conductes vexatòries com les denunciades, completament alienes als protocols de la companyia en els seus processos de reclutament", ha defensat el despatx d'advocats.

El comunicat sosté que la candidata referida com a Bianca "als mitjans de comunicació de qui pel que sembla parteixen les gravíssimes acusacions contra la companyia, va veure rebutjada la seva candidatura després d'una pràctica grupal del seu coneixement de l'anglès , i no va participar en les subsegüents fases del procediment de selecció".

"No consta a data d'emissió d'aquest comunicat cap mena de denúncia penal, civil o laboral contra MECCTI ni contra Meiservices Sarl pels processos de selecció celebrats a Madrid en aquesta data", ha subratllat per afirmar que, en canvi, la companyia sí està en disposició d'oferir el testimoni de candidates i candidats que van assistir a aquest procés en què es relata com es va desenvolupar en compliment estricte dels protocols de l'empresa".

NO HAN REBUT NOTIFICACIÓ DE TREBALL



El despatx també s'ha referit a l'advertiment llançat aquest dimarts pel secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, que no ha descartat portar aquest cas davant de la Fiscalia. "Estem fent totes les comprovacions possibles. Farem tot perquè aquesta pràctica sigui sancionada adequadament o, fins i tot en el cas que tingui rellevància penal, cosa que no és en si mateixa descartable, per enviar les actuacions a la Fiscalia i que prengui cartes a l'assumpte", va assenyalar.

Des de Molins Defensa Penal assenyalen que "ni MECCTI ni Meiservices Sarl han rebut notificació ni cap mena de requeriment d'informació per part de la Inspecció de Treball, ni de cap altra institució".

Finalment, el comunicat defensa que "MECCTI exerceix tasques de processos de selecció de personal, entre altres funcions, per a més de 25 línies aèries de tot el món, des de fa 25 anys" . "Al llarg de tots els seus anys d'experiència al sector de reclutament i processos de selecció, MECCTI no ha rebut mai en el passat acusacions ni denúncies com les descrites", afegeix.

A més, conclou, "la realització d'entrevistes a Madrid en la data assenyalada va ser duta a terme per l'empresa subcontractada Meiservices Sarl, amb base al Marroc, no directament per cap empleat de MECCTI, la que no disposa de cap empresa filial ni subsidiària a Espanya”.