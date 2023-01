Roscó de Reis de la marca Aserceli - FACUA

Després de les denúncies de FACUA-Consumidors en Acció , les cadenes de supermercats Lidl, Aldi i Dia i el fabricant Aserceli han estat multats per comercialitzar tortells de Reis que es presentaven fraudulentament com a farcits de nata.

Les sancions han estat imposades per la Direcció General de Consum de les Illes Balears, que ha multat amb 11.000 euros Aserceli i Aldi, mentre que als supermercats Dia i Lidl els ha aplicat quanties inferiors, de 8.800 i 5.500 euros, respectivament, al haver reconegut les infraccions i procedir al pagament de les multes dins els terminis que la normativa preveu la minoració de les multes.

Les multes es produeixen després d'haver determinat la Direcció General de Consum que les empreses comercialitzaven els seus tortells “ de manera que indueixen a error al consumidor en figurar en la seva denominació la paraula nata ” malgrat que els farcits dels seus productes estaven realitzats a base de preparats grassos vegetals i barreges d'altres substàncies.



FACUA va denunciar aquestes tres cadenes de supermercats i Aserceli en el marc d'una campanya que va desenvolupar el gener del 2022 després de detectar que efectivament utilitzaven de forma enganyosa el terme " nata " en tortells. Així, els d'Aldi, Dia i Lidl ni tan sols tenien nata, mentre que el d'Aserceli el farcit contenia un petit percentatge de nata, però fonamentalment es tractava d'una barreja de maçada -sèrum que s'obté en l'elaboració de la mantega- i un preparat de greixos vegetals hidrogenats a base de palmiste i palmell.

Única comunitat que informa de multes

De totes les comunitats autònomes on es va denunciar les quatre empreses -Andalusia, Catalunya, Madrid i Balears-, aquesta última és l'única que ha informat de la imposició de sancions per l'incompliment normatiu.

És el cas d'Andalusia, s'ha negat a facilitar informació en no considerar FACUA “ part interessada ” del procés malgrat que és l'entitat denunciant.

Per part seva, Madrid i Catalunya han comunicat a l'associació que tenien previst fer actuacions per fer que els productes s'adeqüessin a la normativa però, malgrat els reiterats intents de l'associació, no han aclarit quines són aquestes actuacions ni el resultat.

En què consisteix el frau

Els fabricants i superfícies comercials que comercialitzen tortells de Reis que no compleixen els requisits per anunciar-se com a farcits de nata utilitzen simplement l'expressió "Rascó de Reis" en la seva denominació, sense explicar quin és el seu farcit, la qual cosa queda relegada a l'etiquetatge que desglossa els seus ingredients. Altres recorren a utilitzar l'expressió Sabor Nata en grans caràcters. En aquests casos, els ingredients principals solen ser aigua i greixos vegetals, habitualment palmell i palmiste.

No obstant, determinats establiments incorren en el frau d'indicar a la cartelleria que publicita aquests tortells que estan farcits de nata, quan en realitat no tenen aquest ingredient o només en un petit percentatge de la composició del farcit. Així, recorren enganyosament a col·locar cartells amb expressions com “nata” , “de nata” o “amb nata”.

També hi ha fabricants que denominen fraudulentament els seus tortells amb la paraula "nata" , quan en realitat en la composició del farciment utilitzen també greixos vegetals.