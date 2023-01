L'eterna Elena Huelva @ep

Aquest dimarts, un missatge d' Elena Huelva a les xarxes socials a primera hora del matí feia presagiar el pitjor... però no va ser fins a la tarda quan es confirmava la trista notícia. La influencer, coneguda en xarxes socials per visibilitzar la seva lluita contra el càncer, ha mort als 20 anys després de lluitar contra un sarcoma d'Ewing des de fa quatre anys.



Des del mes de desembre passat la malaltia se li hauria estès fins a la tràquea i les notícies no eren bones, ella mateixa ho anunciava a través de les seves xarxes socials, explicant-ho tot a aquells seguidors amb què va crear una família. Avui, nombroses cares conegudes i éssers estimats han donat l'últim adéu a la jove al tanatori de Camas, Sevilla.



Orgullosa que el missatge de la seva germana hagi quedat palès, parlàvem amb Emi i ens confessava que el més important de tot és que “el seu missatge que ha calat a tothom i ha quedat molt clar, que és el que ella volia, que quedés clar, que el que importa és invertir en la investigació d'aquestes malalties perquè la resta no serveix de res, aquestes malalties”.



Pel que fa a com es troba la família després de la mort d'Elena, la seva germana ens revelava que estan “tristos, però ens donem suport que ella està amb nosaltres i ho estarà sempre, vull somriure una mica perquè ella ho feia i ho seguirà fent amb mi” i no dubta a recordar-la com una dona lluitadora: “Elena ha lluitat quatre anys mostrant-se com és ella, ha tingut dies durs, però sempre tenia ganes d'anar on sigui”.