El partit animalista PACMA ha convocat per a aquest diumenge 8 de gener una concentració a 27 ciutats del país en què s'exigirà als dos partits que formen el Govern de coalició, PSOE i Podem, que no excloguin els gossos de caça de la Llei de Benestar Animal.

Aquesta norma es troba actualment en tramitació al Congrés, encara que aquesta fase està ara paralitzada per la manca d'entesa entre el PSOE i els Units Podem en aquest tema.

Tot i que el text va ser aprovat pels dos partits al Consell de Ministres, els socialistes van presentar una esmena a la Cambra baixa per excloure els gossos de caça de la norma.

En un intent d'acord, Podem va presentar una proposta als socialistes basada en la llei vigent des del 2020 a Castella-la Manxa, liderada pel socialista Emiliano García Page, en què s'exclou els gossos de caça de l'aplicació sancionadora norma només mentre aquests practiquen les tasques cinegètiques.

Tot i això, el principal partit a l'Executiu no ha acceptat aquest text i, des del passat mes de desembre, ha anat endarrerint l'aprovació de la llei a la Comissió de Drets Socials del Congrés, davant la possibilitat que aquesta no aconsegueixi els suports necessaris per seguir el tràmit endavant.

REBUIG DE PACMA



PACMA rebutja les dues propostes i exigeix que els gossos de caça es mantinguin a la llei com es recollia en la versió que es va aprovar al Consell de Ministres. En aquest sentit, han recordat que aquests animals són un dels grups de gossos de treball “més explotats”. A més, apunten que és durant l'activitat cinegètica quan pateixen principalment les lesions o els danys físics.

Però el partit ecologista també assenyala com a "problema" dins del projecte legislatiu l'omissió dels cetacis, els animals silvestres, els animals de producció, d'experimentació o els d'espectacles taurins, entre d'altres.

Des de la formació assenyalen que les protestes es duran a terme simultàniament en un total de 27 ciutats espanyoles; 25 d'elles convocades per PACMA, i dues en col·laboració amb el partit polític Progrés a Verd (Palma de Mallorca) i APA Rioja (Logroño) sota el lema '#Cap GosFueraDeLaLey'. A la concentració de Madrid estarà present el president del partit, Javier Luna.

A continuació podeu veure les ciutats on es faran les manifestacions: