Roscó de Reis / Freepik

El bon temps seguirà acompanyant les festivitats nadalenques a Catalunya, ja que s'espera que el dia de Reis tingui uns cels clars i que les temperatures màximes arribin als 16 ºC. Com a mínim, així ho ha apuntat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que ha dictaminat que a tot el litoral hi brillarà el sol, mentre que a la província de Lleida hi haurà cels "molt ennuvolats" durant tota la jornada.

Pel que fa a les temperatures, cal diferenciar entre la costa litoral i la zona d'interior. A Barcelona , les mínimes seran de 8ºC i les màximes de 16ºC, similar a Tarragona , que tan sols tindrà dos graus menys de mínima. A Girona , la mínima serà de 5ºC i la màxima de 15ºC, però a Lleida sí que en refrescarà més, ja que la mínima serà de 1ºC i la màxima de 7ºC.

D'aquesta manera, es posarà punt final a un desembre de rècord, ja que ha estat un dels més càlids de les darreres dècades segons l'Observatori Fabra de Barcelona.