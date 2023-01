Patge Reial amb el gos pigall Tuc / ONCE

El Patge Reial de la Il·lusió ha decidit fer una petita parada al llarg camí des d'Orient. És el Patge Reial més inclusiu de les terres catalanes, capaç d'escriure i llegir les cartes als Reis Mags en braille , sis punts que també són màgics, només visibles al tacte.

L'acte va tenir lloc aquest dimecres, coincidint amb el Dia Mundial del Braille , davant de l'Edifici ONCE Catalunya. El Patge Reial de la Il·lusió ha estat acompanyat pel seu gos pigall TUCO, el fidel guia de les persones cegues.

"Els sis petits punts que va idear Braille són màgics. Ens han donat llum a les persones cegues com a porta d'accés al coneixement. Afortunadament, cada vegada més, el braille s'ha estès a la vida quotidiana i això ens ajuda. Reivindiquem, però , que el seu ús sigui universal per aconseguir una plena accessibilitat.Cal garantir l'accés a la informació per a tots, també a la cultura i al lleure.Com aquesta iniciativa, que acosta la màgia a més de 1.100 nens cecs o amb discapacitat visual de tot Catalunya, una activitat oberta a tothom en un exemple d'inclusió", reivindica Enric Botí, d'ONCE Catalunya.

El 2019, l'ONU va reconèixer i va proclamar la data del 4 de gener com a Dia Mundial del Braille. Va ser després d'un llarg període de reclamacions per part de les persones cegues de tot el món, també de l'ONCE, que volien que es fixés aquesta efemèride a la data del naixement del creador d'aquest sistema de lectoescriptura, el francès Louis Braille.

Louis Braille va perdre la vista de molt jovenet en un accident domèstic. El 1829, quan només tenia 18 anys, es va publicar el sistema de lectoescriptura que va idear i que porta el seu nom. Amb ell, els cecs de tot el món van poder sortir de la seva marginació social, cultural i educativa i van començar a llegir, informar-se, comunicar-se...

Des de l´ONCE s´impulsa l´ús del braille amb l´objectiu que els afiliats i la resta de la ciutadania puguin conèixer i gaudir d´aquest sistema de lectoescriptura des de tots els seus àmbits: l´educatiu, el cultural, l´oci, els serveis i en altres molts vessants. El sistema Braille és un codi, però compte, no un codi secret. Es representen les lletres, números, majúscules, minúscules, signes de puntuació, símbols matemàtics... i fins i tot partitures de música.

EL BRAILLE HA PERMÈS QUE, DURANT 84 ANYS, L'ONZE CONTINUA SUMANDO PUNTS

El braille, gràcies a una conquesta de molts anys i moltes persones, és present a la nostra vida quotidiana i la fa més fàcil per als que no poden veure. Actualment, podem trobar-lo a l'ordinador, al mòbil, als medicaments, a l'alimentació, als jocs, a la cartelleria, als restaurants, als ascensors... Ha entrat a universitats, biblioteques, restaurants, a la sanitat ... i volem que s'expandeixi encara més.