Foto: DPA



Prop de 50.000 fidels han assistit aquest dijous 5 de gener al funeral solemne de Benet XVI que ha presidit el Papa Francesc a la plaça de Sant Pere del Vaticà i que ha conclòs amb el trasllat de les seves restes mortals fins a les grutes vaticanes per ser enterrat a la tomba que va ocupar fins a la seva beatificació el 2005 Joan Pau II.

Francisco ha arribat en cadira de rodes 40 minuts després que el fèretre de Benet XVI, que ha estat acollit entre aplaudiments, fos traslladat per dotze sediaris, els antics portadors de la Cadira Gestatòria dels Papes, fins al parvis de la plaça de Sant Pere mentre els fidels resaven el rosari.

A les primeres files estaven asseguts Georg Ganswein i les quatre laiques, sense cap mena de vot ni hàbit, anomenades Memors Domini de Comunió i Alliberament, que s'han ocupat en aquests últims anys de la seva assistència en les activitats quotidianes, i que han acompanyat en processó el fèretre de nou dins de la basílica de Sant Pere per portar-lo fins a les grutes. La inhumació és privada i, per tant, no és prevista la presència de les càmeres.

Tot i que només hi havia dues delegacions oficials, per part d'Espanya, hi ha anat la Reina Sofia, asseguda a primera fila al costat dels reis de Bèlgica, i just darrere el ministre de Presidència, Félix Bolaños. També hi ha acudit l'ambaixadora d'Espanya davant de la Santa Seu, Isabel Celaá.