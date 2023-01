Ampolles d'oli d'oliva de Borges @ep

FACUA-Consumidors en Acció ha alertat davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre la pujada de preu en sis cadenes de distribució per no repercutir la rebaixa de l'IVA a tots els aliments afectats per la mesura.

L'associació ha revisat l'evolució de 674 preus a Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, i Mercadona . Les anàlisis s'han fet els dies 30 de desembre i 3 de gener. Hi ha detectat que en 50 casos no s'ha aplicat una baixada en el preu equivalent a la de l'impost sobre el valor afegit. Així, 32 preus són idèntics que en acabar l'any, 11 no han repercutit la totalitat de la rebaixa fiscal i set són fins i tot més elevats. (Veure taula amb els incompliments).

Es tracta de la primera fase de la campanya de seguiment de preus que ha engegat FACUA i que continuarà desenvolupant durant els propers mesos. En aquest sentit, recorda que els establiments no poden pujar els preus dels aliments afectats per la baixada de l'IVA almenys fins que finalitzi abril , termini que s'ampliarà dos mesos més si l'IVA subjacent del mes de març no està per sota del 5 ,5%. Només seran legals les pujades justificades en increments de costos.

De moment, els establiments amb més irregularitats són Dia, amb el 16%, i Carrefour, amb el 10%. A Mercadona no s'ha detectat cap anomalia . Però ara queda comprovar que no hi hagi més pujades de preus durant els mesos que estarà vigent la rebaixa fiscal.

Les irregularitats

En la major part dels casos, les irregularitats detectades per FACUA consisteixen a cobrar als consumidors el mateix import que abans de la baixada de l'IVA, de manera que la totalitat s'estaria destinant a un augment del marge de benefici de l'establiment .

També hi ha productes en què el preu de venda al públic és fins i tot superior al dels dies previs a l'entrada en vigor de la mesura. Així mateix, hi ha casos en què la baixada és inferior a la que s'hauria d'aplicar si es repercutís totalment la rebaixa fiscal. Entre ells, FACUA ha detectat pràctiques incorrectes d'arredoniment a l'alça per sumar-hi un cèntim quan en realitat haurien de ser a la baixa.

El nombre més gran d'anomalies s'ha detectat a Dia , 13 irregularitats en els 80 preus comparats, en nou casos per arrodoniments a l'alça. En segon lloc, Carrefour , on dels 113 preus analitzats, en 11 casos no s'ha repercutit la baixada de l'IVA.

A continuació, Eroski , amb vuit preus incorrectes del total de 92 avaluats. A Alcampo sis preus amb irregularitats dels 96 analitzats, en dos casos per arrodoniments a l'alça. A Lidl també s?han detectat sis preus més alts del que haurien de ser amb la rebaixa de l?IVA d?un total de 70 productes comparats.

A Aldi s'han denunciat cinc casos de 64 avaluats. I a Mercadona ni una sola irregularitat detectada als 83 aliments on s'ha comparat el preu de finals de desembre amb l'actual.

En les seves denúncies, FACUA sol·licita a la CNMC que investigui les pràctiques i obri els expedients sancionadors oportuns per determinar si els preus aplicats suposen un augment en els marges de benefici empresarial o estan justificats per increments en els costos dels productes on no s'ha repercutit baixada de l'IVA.

Què diu la llei

L'article 72 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, estableix a l'apartat 3 que "la reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum dels productes”.

"L'efectivitat d'aquesta mesura es verificarà mitjançant un sistema de seguiment de l'evolució dels preus, independentment de les actuacions que correspongui fer a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència en l'àmbit de les seves competències" , continua l'apartat esmentat .

Els aliments afectats

Segons la norma, des de l'1 de gener s'aplicarà el 0% d'IVA als aliments següents als quals se'ls repercutia el 4%:

- El pa comú, la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.

- Les farines panificables.

- Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

- Els formatges.

- Els ous.

- Les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, els tubercles i els cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Per la seva banda, l'IVA baixarà del 10 al 5% als olis d'oliva i de llavors ia les pastes alimentàries.

L'article 72 del Reial decret llei esmentat indica que es tornarà a aplicar l'IVA del 4 i el 10% a aquests aliments l'1 de maig "en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril , sigui inferior al 5,5%”. Si no és així, la mesura continuarà en vigor fins a finals de juny.