El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, col·loca una ofrena al taüt del líder d'UGT Nicolás Redondo al Cementiri Civil de Madrid a L'Almudena, el 5 de gener del 2023, a Madrid (Espanya). - Marta Fernández Jara - Europa Press

L'exsecretari general d'UGT Nicolás Redondo Urbieta , que va morir ahir als 95 anys, ha estat enterrat aquest dijous al Cementiri Civil de l'Almudena. El seguici fúnebre va partir cap a les 12.00 hores des de la seu d'UGT a Madrid, on ahir es va instal·lar la seva capella ardent.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez , ha acomiadat l'exsecretari general del sindicat Nicolás Redondo, i li ha recordat al seu enterrament com un home "coherent" que va estar "amb treballadors i per als treballadors".

En la seva intervenció al Cementiri Civil de l'Almudena, Álvarez ha repassat la trajectòria professional, sindical i política de Redondo, des de les seves tortures durant la dictadura a la feina per la unitat sindical.

"Nicolás ens deixa una herència que avui ja forma part del dia a dia del quefer del sindicalisme a Espanya. Ell és el pare de l'autonomia sindical, es pot parlar molt d'autonomia sindical, d'independència sindical, es pot declarar a tots els estatuts de totes les organitzacions... però Nicolás Redondo va fer una mica més: la va practicar", ha subratllat el secretari general d'UGT.

Álvarez ha abundat a la faceta sindical de Redondo, "el forjador" d'una unitat sindical que es practica "gairebé en exclusiva" a Espanya.

"Va portar èxits tan importants com la vaga general del 14 de desembre del 1988, que va canviar definitivament el sistema de funcionament del nostre país i que va portar importantíssims èxits per als treballadors", ha afegit.

També s'ha referit a la seva tasca com a diputat del PSOE i, de nou, a la seva "coherència" com a polític. "No va dubtar a votar 'no' al Congrés dels Diputats, a deixar l'acta de diputat quan creia que aquesta feina no era una feina que afavorís els interessos dels treballadors", ha dit Álvarez, en referència a la renúncia de Redondo el 1987 després de votar en contra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 1988.

A la seva capella ardent es van acostar el president del Govern, Pedro Sánchez ; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que anava acompanyat del secretari de Política Municipal del PP, Pedro Rollán ; el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López; l'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra , el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez , o el secretari general de CCOO, Unai Sordo , entre d'altres.

També hi ha acudit el vicepresident madrileny, Enrique Ossorio i l'exsecretari general d'UGT, Cándido Méndez i Rodolfo Martín Villa, que va ser vicepresident del Govern amb Leopoldo Calvo Sotelo i va ocupar diversos ministeris durant la Transició.

Entre les personalitats que van visitar la seu de també van estar els exsecretaris generals de CCOO. Ignacio Fernández Toxo i Antonio Gutiérrez , l'exdiputat de l'Assemblea de Madrid pel PSOE Ángel Gabilondo o el pare Ángel , entre d'altres.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, també va assistir a la capella ardent per acomiadar "una de les empremtes fonamentals de la UGT i del sindicalisme d'aquest país".

"Va ser valent. Sempre es va atrevir a dir el que pensava ia lluitar per aquelles coses en què creia. Ha estat coherent, de les poques persones que la seva coherència l'ha portat a prendre decisions en els moments claus del nostre país", va dir Álvarez als mitjans.

Durant la tarda de dimecres també es va acostar fins a la capella ardent el secretari general de CCOO, Unai Sordo, que va elogiar la tasca de Redondo a "a la forja de la unitat sindical a Espanya", i es va referir a la "mítica vaga del 14 de desembre de 1988 contra el Govern de Felipe González.

"Ha estat un referent en el sindicalisme espanyol de la segona meitat del segle XX i un home del qual jo destacaria la seva enorme coherència i el seu criteri propi" , va afegir.

CONDOLÈNCIES DE POLÍTICS I EMPRESARIS



La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , ha comentat a Twitter que Redondo deixava "darrere una vida consagrada a la defensa de les persones treballadores, les llibertats i la democràcia".

Díaz es va acomiadar a les xarxes d'un "sindicalista extraordinari al qual aquest país sempre estarà agraït".

Per part seva, la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez , ha destacat el compromís del sindicalista i la seva generació, que han fet "tot el possible" perquè avui dia es puguin gaudir drets i llibertats.

El PSOE també va enviar tot el seu "afecte" a familiars i familiars per la mort d'un "socialista i home que va dedicar la seva vida a la lluita pels drets dels treballadors i de la ciutadania".

En la mateixa línia, el candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid, Juan Lobato , s'ha referit a Nicolás Redondo com un "referent de la defensa dels drets i la dignitat dels treballadors" del país.

També l'exdiputat socialista per Madrid i advocat d'UGT, Manuel de la Rocha , va lamentar la mort de qui va ser secretari general d'UGT i "gran dirigent obrer, defensor dels drets dels treballadors i treballadores, referent del socialisme espanyol".

Els empresaris espanyols també van manifestar els seus condols per la mort de l'exsecretari general d'UGT, una "persona clau en la Transició, la modernització dels sindicats i l'impuls al Diàleg Social", que va contribuir a construir "un país democràtic, obert i modern" .

El secretari general de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi , va coincidir que Redondo "va ajudar a impulsar un Diàleg Social que és fonamental per a l'estabilitat i la prosperitat" d'Espanya.

SECRETARI GENERAL D'UGT ENTRE 1976 I 1994



L'històric líder sindicalista d'UGT, mort la nit passada als 95 anys, va ser secretari general del sindicat entre el 1976 i el 1994. Nascut a Baracaldo, Biscaia, el 1927, va ser un històric sindicalista i polític espanyol.

El seu pare, Nicolás Redondo Blanco, treballador dels Alts Forns, ja era militant del PSOE i d'UGT el 1915, i després de la Guerra Civil el van condemnar a mort, però li van commutar la pena per 30 anys de presó, dels quals en va fer sis al Port de Santa Maria (Cadis).

Als deu anys, el 1937, va ser evacuat juntament amb altres nens bascos al vaixell 'L'Havana' i portat a Bordeus (França), on el va recollir una família minera d'Herault d'origen espanyol, amb qui va conviure fins al 1940. Reclamat per la seva família al final de la Guerra Civil Espanyola, el 1940 va tornar al país. El 1942, va anar a la Naval de Sestao en qualitat d'aprenent d'oficial ajustador.

Aquest obrer metal·lúrgic es va afiliar al PSOE ia UGT el 1945. Així va arrencar una biografia sindical de llarguíssim recorregut, que va aconseguir la primera línia pública el 1976. Va ser detingut i processat pel règim de Francisco Franco en nombroses ocasions (fins a sis vegades) a causa de activitats polítiques i sindicals. Va ser bandejat a Las Hurdes en 1967.

El 18 d'abril del 1976 va ser elegit secretari general de la UGT al 30è Congrés de la central sindical socialista. Dos anys abans havia renunciat a liderar el PSOE al congrés de Suresnes. Va ser elegit diputat del PSOE per Biscaia el 1977, 1979, 1982 i 1986. El 1987 va renunciar al seu escó després de votar en contra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 1988. Va convocar amb CC.OO. la vaga general del 14 de desembre de 1988 i dues vagues generals més al juny de 1992 i gener de 1994.

El 10 d'abril del 1994, quan el seu fill Nicolás Redondo Terreros liderava el PSE-EE, al 36 Congrés, va deixar pas Cándido Méndez com a secretari general de la UGT i es va retirar de tota activitat política i sindical.