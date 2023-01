Mobilitzacions d'Elit Taxi / @EP

El portaveu d' Elit Taxi , Tito Álvarez, ha anunciat noves "mobilitzacions molt dures" per a aquest mateix mes de gener si el Govern no aprova un decret llei davant de les tarifes dinàmiques que, segons ell, apliquen alguns portals digitals.

En declaracions als mitjans d'aquest dijous, ha criticat que "hi ha plataformes que estan atacant el sistema públic del taxi " en aplicar tarifes més elevades en contextos de molta demanda.

"La tarifa és sagrada, no es pot inflar i és igual per a tots els taxis de l'àrea metropolitana", ha defensat, i ha demanat a la Generalitat que --en paraules seves-- no es posi de perfil.

Sobre l'aplicació de la llei de la Generalitat sobre els vehicles de transport amb conductor (VTC), Álvarez ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a immobilitzar a partir de la setmana vinent els que no tinguin la nova llicència per a trajectes urbans, per la qual cosa ha dit que donarà a les administracions una "treva" fins aleshores.

Fonts del consistori han confirmat que el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona , Albert Batlle, va mantenir una reunió amb el sector del taxi aquest dimecres, que les dues parts estan emplaçades a noves trobades de feina i que preveuen més concrecions a partir de dilluns.

Álvarez ha confiat que Batlle adoptarà les mesures pertinents : "Tot el que ha dit fins ara s'està complint a taula", ha defensat.