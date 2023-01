Circulació al Km 17 de l'autovia A4 a la segona fase de l'operació sortida per Nadal de la DGT, el 30 de desembre de 2022, a Madrid (Espanya). La Direcció General de Trànsit (DGT) va posar en marxa des del 23 de desembre un dispositiu especial - Eduardo Parra - Europa Press

Sinistres vials i trànsit intens compliquen la situació a carreteres de Barcelona, Tarragona, Granada, Madrid i Las Palmas a l'inici de la tercera i última fase del dispositiu especial, que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha preparat per a les festes nadalenques i que es prolongarà fins a mitjanit del diumenge 8 de gener.

Segons la informació de la Direcció General de Trànsit (DGT) , al voltant de les 16.00 hores, un accident dificulta la situació circulatòria a Barcelona a l'AP-7 a Barberà del Vallès en direcció a Tarragona; un altre en aquesta mateixa AP-7 al seu pas per l'Ametlla de Mar en direcció a Tarragona capital; i un altre abast complica el trànsit a Granada, a l'A-44 a Deifontes direcció Jaén.

Al marge dels accidents, també es registren dificultats a Madrid a la sortida per l'A-42 a l'entorn de Fuenlabrada per un accident ja resolt; ia l'entrada a la capital per aquesta mateixa A-42 a l'alçada de Parla.

Així mateix, a Barcelona hi ha lleus dificultats circulatòries a l'entrada a la ciutat comtal per la C-33 a l'entorn de Moncada ia Gran Canària a la GC-1 a l'altura de Mercalaspalmas en les dues direccions.

Trànsit ha posat en marxa aquest dijous a les 15.00 hores la tercera i última fase del dispositiu especial per a la qual preveu 4,1 milions de desplaçaments, per la qual cosa compta novament amb la màxima disponibilitat tant dels seus mitjans humans com tècnics perquè tots aquests moviments es realitzin amb seguretat.

Estan disponibles els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, personal funcionari dels Centres de Gestió de Trànsit, patrulles d'helicòpters i personal encarregat del manteniment d'equips i de la instal·lació de mesures a la carretera, així com 780 radars fixos (92 d'ells de tram) i 545 mòbils de control de velocitat, 13 helicòpters, 39 drones, 245 càmeres i 15 furgonetes camuflades per controlar l'ús de mòbil i del cinturó de seguretat.