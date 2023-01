Catalunya press anciana

El Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del País Valencià està en ebullició després que una treballadora fos acomiadada per crear un sindicat amb què pactar una millora de les condicions laborals de les treballadores. Una altra de les denúncies massives va ser que les amenaces dels responsables de l'empresa privada també es van traslladar als usuaris, que van rebaixar la qualitat del servei prestat, i va haver d'intervenir l'alcaldessa perquè cessés aquesta mala praxi.

Tot va començar quan Amparo Faus va crear juntament amb les seves companyes la Coordinadora del SAD País Valencià de la mà de la CNT. A part de crear aquesta organització, que aglutinava les tres províncies (Alacant, Castelló i València), també va crear una secció sindical per a l'empresa on treballava, el Centre Tercera Edat Oliva SL "La Carrasca".

A Amparo la van nomenar delegada per assemblea el 3 de novembre passat i, a partir d'aquí, li van enviar una carta al màxim responsable de l'empresa, però sense obtenir cap resposta. Van seguir enviant-los cartes per anar anomenant la resta de persones que formaven la secció sindical, i demanant-los que els fessin arribar el llistat de treballadores per poder informar-los de tots els procediments. En l'última carta que van enviar, van incloure algunes problemàtiques que denunciaven, com "contractes en frau de llei, no es pagaven els desplaçaments, no es lliurava material de protecció" i 16 punts més que es van reservar per tractar en una reunió presencial.

Un dels punts d'inflexió va ser el moment en què Amparo Faus va sortir al Twitch d' El Salto Diario explicant tot el cas i les condicions en què treballen, però sense anomenar l'empresa en cap moment. Tot i això, dos dies després, el 16 de desembre, va rebre un missatge per Whatsapp en què li comunicaven el seu acomiadament.

Amparo també denuncia que el seu cap els va amenaçar dient que "anava a buscar-me ia totes les meves companyes". Cal recordar que, segons l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors, no es pot acomiadar un delegat sindical "amb motiu de l'exercici de les funcions".

Segons Faus, aquest va ser únicament el motiu del seu acomiadament, ja que el mateix responsable li va dir que tant ell com els usuaris estaven molt contents.

REPRESÀLIES PER ALS USUARIS

Una altra de les denúncies de Faus és que les represàlies no s'hi han quedat només, sinó que també s'ha estès cap als usuaris que l'han defensada. Un dels exemples que posava era el d'una dona gran a qui li van dir que hi posarien un home perquè no hi havia cap dona que complís l'horari que feia l'Amparo. "En un sector 98% feminitzat costa pensar que només puguin col·locar homes a la feina", deia amb reticències. CatalunyaPress ha intentat posar-se en contacte són l'empresa per donar-ne la versió, però no han volgut donar declaracions sobre això.

El pas següent que van fer va ser denunciar la situació per xarxes socials, alertant així l'Ajuntament de Potries i l'alcaldessa de la localitat, Assumpta Dominguez.

Tot i això, arran d'aquesta publicació, l'actitud dels responsables de l'empresa va canviar radicalment. "No sabem què ha passat, si l'alcaldessa ha trucat, però va canviar l'actitud completament", explicava Faus. CatalunyaPress ha intentat contactar amb l'Ajuntament per saber si hi van tenir alguna cosa a veure, però no ha estat possible obtenir-ne la versió.

L'acte que tenen planejat a continuació és fer una manifestació el proper 21 de gener a Oliva, a la localitat on el cap viu. "Tot el poble d'Oliva sabrà les pràctiques d'aquest home amb els usuaris, amb les treballadores, que no vol sindicats, no té un comitè d'empresa...", afirma Amparo.

A més, la portaveu de la Coordinadora denuncia que l?empresa privada s?està quedant amb diners de fons públics. "Sabem el que està cobrant per cada usuari i el que ens està pagant a nosaltres, per això sabem que es queda amb 'massa tall'".