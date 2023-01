El papa Benet XVI va demanar destruir els seus escrits personals|@EP

El papa emèrit Benet XVI , mort el 31 de desembre passat, va demanar destruir "sense excepcions" els seus arxius privats al seu secretari personal, monsenyor Georg Gänswein, segons narra ell mateix al seu proper llibre.

"Hi ha qui m'ha preguntat que faré, després de la mort de Benet XVI, amb els seus documents. En realitat això per a mi no suposa un problema atès que n'he rebut instruccions precises, amb indicacions de lliurament que m'obliguen en consciència a respectar, sobre la seva biblioteca, els manuscrits dels seus llibres, la documentació sobre el Concili i la seva correspondència”, escriu Gänswein.

L'arquebisbe alemany, el col·laborador més proper de Ratzinger des del 2003, ha especificat que "pel que fa a la resta d'escrits la seva sort està marcada". "Els folis privats de tota mena han de ser destruïts. Això s'ha de fer sense excepcions i sense escapatòries", assegura que li va indicar el pontífex emèrit.

Gänswein publicarà el 12 de gener el llibre "Nient'altro che la verità" (Res més que la veritat) per respondre a "les calúmnies i fosques maniobres" que van tractar "en va" d'enfosquir el llegat del pontífex, que va morir al monestir vaticà en què va residir l'última dècada de la seva vida després de la seva històrica renúncia el 2013. A les seves pàgines, el monsenyor alemany retreu al successor, Francesc, el papa actualment "regnant", algunes de les seves decisions, com la de posar límit a les misses en llatí, una cosa molt criticada pels sectors més conservadors de l'Església catòlica.

Així mateix lamenta que l'apartés del seu costat malgrat ser el prefecte de la Casa Pontifícia, encarregat de l'agenda dels pontífexs, i que d'un dia per l'altre li encomanés la tasca de cuidar Ratzinger en el seu retir al monestir Mater Ecclesiae. "D'ara endavant quedeu-vos a casa, acompanyeu Benet, que ho necessita, i feu-li d'escut", assegura que li va dir Francisco i confessa que es va quedar "en xoc i sense paraules".

Quan va intentar replicar, dient-li a Francesc que ho havia estat fent durant set anys i que podia continuar fent-ho, el Papa li va respondre que ell seguia sent prefecte però que, a partir de l'endemà, no tornés a treballar. De tornada al monestir, recorda que, en explicar-ho a Ratzinger, aquest li va dir, en to irònic: "Sembla que el Papa Francesc ja no es fia de mi i vol que siguis el meu guardià".

Entre moltes altres coses, Gänswein confirma i lamenta a les seves pàgines l'existència de corrents o "inflades" (usa el terme "tifoserie", en italià seguidors del futbol) dins del Vaticà. "En efecte, crec que l'anàlisi més correcta hagi d'indicar com a problema, no tant la coexistència de dues Papes, un de regnant i un altre d'emèrit, sinó el naixement i el desenvolupament de dues torçades, ja que amb el pas del temps (Ratzinger) es va donar explica cada cop més que efectivament eren dues visions de l'Església", afirma.