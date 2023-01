Mor Toni Batllori, l'humorista gràfic polític de La Vanguardia|@EP

El dibuixant Toni Batllori ha mort aquesta nit passada al seu domicili de Teià, al Maresme, segons ha anunciat La Vanguardia. Batllori era conegut per la seva tira diària que publicava a la secció de política de La Vanguardia des del 1994. Segons ha publicat el mateix mitjà, l'humorista gràfic ha mort hores després de lliurar la seva tira diària, dedicada a la despesa en defensa i armes. Batllori va néixer a Barcelona el 1951 i feia més de 30 anys que col·laborava a La Vanguardia , ja que el 1991 ja formava part de la secció d'esports, tot i que la seva fama va arribar a partir del 1994 amb la tira Ninots .

La vocació a Toni Batllori li venia de família ja que era fill del també dibuixant Antoni Batllori Jofré. Batllori fill va començar a publicar a finals dels anys 70 a revistes com El Patufet o El Papus , un setmanari satíric on també es van formar altres dibuixants de la seva generació. Premiat el 2007 amb el premi Ciutat de Barcelona, Batllori era conegut per l'agudesa de les vinyetes i el seu esforç per vincular la feina a l'actualitat política (cal tenir en compte que dibuixava diàriament). A banda de les tires còmiques, Batllori també ha estat pintor i escultor, i havia rebut premis com Manuel Salas i Ferré (2000), Gat Perich (2004), Junceda (2004) i el Premi Nacional de Comunicació (2015).

Adéu dels seus companys

El director de La Vanguardia , Jordi Juan, s'ha acomiadat de Batllori en declaracions a RAC1 on ho ha volgut recordar, visiblement emocionat, com una persona "encantadora, llista i intel·ligent". Juan ha explicat que el caricaturista estava malalt en estat greu i que feia temps que tenia problemes per parlar i que per això, darrerament, s'havien de comunicar via correu electrònic. El director del diari ha lamentat la pèrdua del seu amic i ha admès que la seva figura no es pot substituir : “Crec que és impossible trobar una persona que pugui fer la seva feina”.

A la matexa línia s'ha expressat un dels seus companys del diari, Magí Camps, que ha explicat que Batllori era dels últims a lliurar la seva feina perquè sempre havia d'esperar que tot estigués escrit per trobar la idea del seu dibuix.

Al nivell dels més grans humoristes gràfics

Toni Batllori podria comparar-se perfectament amb noms tan grans com el de Jean-Jacques Sempé , el dibuixant francès conegut per les seves caricatures a la premsa mort aquest estiu passat. Sempé va il·lustrar gairebé un centenar de portades de la revista nord-americana The New Yorker . La mort de Batllori ha colpejat molts i el president del Govern, Pere Aragonès , ja se n'ha acomiadat en un missatge al seu compte de Twitter.

Aragonés ha descrit Batllori com el dibuixant que "durant dècades ha retratat de forma lúdica i crítica l'actualitat del nostre país amb les vinyetes". El president ha enviat els seus condols a la família, amics i companys de professió.