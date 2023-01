Més d'un centenar de persones exigeix a Barcelona incloure els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal|@EP

Unes 150 persones, segons fonts municipals, es van concentrar aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona convocades per PACMA per demanar la inclusió dels gossos de caça, guarda i activitats específiques a la llei de benestar animal.

La concentració va començar a les 12.00 hores amb el lema 'Contra l'exclusió dels gossos de caça'.

Alguns dels participants han sostingut cartells i pancartes amb missatges com 'Cap gos fora de la llei', 'Espanya tacada de sang. No a la caça. Drets per a tots!' i 'Som la veu del teu dolor'.

Aquesta és una de les concentracions que el partit animalista ha convocat aquest diumenge a 27 ciutats d'Espanya. Les formacions han exigit als dos partits que formen el Govern de coalició, el PSOE i Podem, que no excloguin els gossos de caça de la Llei de Benestar Animal. A Madrid, la concentració ha tingut lloc a la Plaça del Callao i ha comptat amb l'assistència del president nacional de Pacma, Javier Luna, i ha comptat amb la participació de desenes de persones.

El portaveu ha acusat el Govern d'"estar a favor del lobby de la caça" i d'estudiar una norma que és una "aberració" per "incloure uns gossos i altres no".

"Per finalitats electoralistes han decidit seguir amb aquesta llei, que és una autèntica aberració. Els caçadors tenen a Espanya més d´un milió de gossos, que viuen en una situació deplorable", ha subratllat. En aquest sentit, ha lamentat que la mesura afavoreixi la desprotecció als gossos de caça perquè facilitarà una "més gran impunitat al maltractament d'aquests animals".

Luna ha atribuït que el Govern busca "afavorir" alguns barons socialistes, i ha apuntat al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page. "Aquesta llei provocarà que els gossos de caça també siguin exclosos de les lleis autonòmiques, i quedaran totalment desemparats", ha advertit.

Aquesta norma es troba actualment en tramitació al Congrés, encara que aquesta fase està ara paralitzada per la manca d'entesa entre el PSOE i les Unides Podem en aquest tema. Tot i que el text va ser aprovat pels dos partits al Consell de Ministres, els socialistes van presentar una esmena a la Cambra Baixa per excloure els gossos de caça de la norma.

A Palma de Mallorca s'han reunit una vintena de persones al Passeig del Born, entre els quals ha estat el president de Progrés a Verd, Guillermo Amengual, que ha criticat l'esmena "de la vergonya" presentada pel PSOE.

"Els animals mereixen tota la protecció que se'ls pugui donar. Els gossos que es fan servir a la caça són torturats i maltractats i moltes vegades quan acaba la temporada apareixen penjats perquè ja no serveixen per caçar. El que no es pot fer és protegir uns animals sí i altres, no i l'esmena del PSOE diferencia els gossos domèstics dels que s'utilitzen per caçar. Ha guanyat la pressió dels lobbys de la caça", ha lamentat Amengual.

El president de Progrés a Verd ha expressat la seva confiança que la pressió social faci "recapacitar" el PSOE perquè aquesta esmena quedi fora en la votació definitiva al Congrés.

Amengual ha advertit, a més, que la llei deixa fora de la protecció altres animals com els que es fan servir en l'experimentació, els cavalls de les galeres o bous, camells, rucs i dofins.

"GOVERN I CAÇADORS, SOU UNS MALTRACTADORS"

Més d'una desena de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Santander malgrat la pluja. Els assistents han llegit un manifest i recitat consignes, com "Per un vot enverinat, cent mil gossos condemnats", "Govern i caçadors, sou uns maltractadors", o "Si són de la família, se'ls cuida i fins i tot auxilia; si són per caçar, se'ls pot maltractar, i si no funcionen ja, és legal fins a matar”.

Altres de les consignes es dirigien específicament a l'Executiu central, com “Aquest Govern és còmplice brutal de maltractament animal”, “Sánchez escolta, cap animal fora de la llei”, “Podem, amb els gossos de caça exclosos, aquesta llei no té justificació " o "Podencs i llebrers, per Sánchez condemnats".

En declaracions a Europa Press, la coordinadora de Pacma Cantàbria, Juana Álvarez, ha explicat que la nova llei exclou els gossos de caça, de pasturatge, dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de guarda, però els que més preocupen el col·lectiu animalista són de caça perquè són els que "pateixen més maltractament".

També la concentració s'ha fet a València. Els assistents han subratllat que "no hi pot haver diferenciació entre gos de casa i de caça" i han reiterat al Govern que "no exclogui els gossos de caça de la Llei de Benestar Animal".

El portaveu de Pacma València, Diego Nevado, ha subratllat, en declaracions als mitjans de comunicació, que el motiu d'aquesta concentració és "manifestar-se en contra de la llei que volen tirar endavant i que exclou els gossos usats per a la caça, que són els que pateixen més maltractament i abandó, tant per l'esmena del PSOE com per Unides Podem, que parcialment també volien excloure'ls”.

Així mateix, Nevado ha criticat que la Llei de Benestar Animal igualment "exclou animals en captivitat com és el cas de l'Oceanogràfic; la tauromàquia; els animals usats en cavalcades, espectacles, granges o escorxadors".