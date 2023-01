Foto: @EP

La Conselleria d'Educació de la Generalitat incorporarà amb l'inici del segon trimestre a partir de dilluns a un total de 3.566 docents en centres educatius públics, producte de l'acord que va assolir amb els sindicats per a la reducció d'una hora lectiva docent.

Aquesta incorporació és fruit de l'acord del departament amb els sindicats que va evitar les vagues convocades a inici de curs i que estipulava que la reducció d'una hora lectiva a tots els docents catalans s'iniciava a partir de l'1 de gener.

Els mestres deducació infantil i primària impartiran 23 hores setmanals; els deducació de persones adultes, 20, i el professorat de la resta de lensenyament de règim general i especial, 18.

El departament, que ha insistit que amb la incorporació d'aquestes dotacions serà el moment en què hi hagi més docents a Catalunya, ha destacat que dos de cada tres nomenaments -un 67%- s'han produït pels professionals que ja eren als centres i que ara completaran la seva jornada, o bé per a aquells que perllongaran la substitució.

Les especialitats docents més sol·licitades per part dels centres de Primària han estat mestres de l'especialitat de Primària, seguit de Pedagogia terapèutica, Infantil i Anglès, mentre que a l'ESO ha estat anglès, orientació educativa, ciències socials i tecnologia.

NEGOCIACIÓ AMB SINDICATS



Sindicats i la Generalitat han seguit negociant a la taula sectorial durant el primer trimestre altres demandes, sense haver arribat a nous acords: el Govern ha ofert als sindicats recuperar condicions als sexennis a partir de desembre de 2023, amb el cobrament del primer complement a els sis anys i no als nou com passa actualment.

Els sindicats van celebrar una concentració a mitjans de novembre en què van demanar al departament una "negociació real" i van demanar que incloguessin en els Pressupostos del 2023 alguna mesura per revertir les retallades en educació.

El sindicat Ustec·Stes ja va anunciar a finals de desembre la convocatòria de vaga del personal dels centres públics per als dies 25 i 26 de gener per una escola pública de qualitat i la "recuperació" de drets, coincidint amb la convocada per sindicats de professionals sanitaris.