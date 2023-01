Vehicle elèctric de Mercadona / Mercadona

Mercadona, en col·laboració amb els proveïdors logístics Disfrimur i Acotral, s'ha convertit en la primera empresa del seu sector a fer proves a Espanya amb camions tractors cent per cent elèctrics, fet que suposa un avenç pioner en el seu procés de descarbonització del transport l’any 2050, en línia amb els compromisos que recull el Pacte Verd Europeu d'emissions neutres.

En concret, la companyia està provant l'eficiència dels tràilers elèctrics després d'analitzar els reptes que presenten les seves característiques, fonamentalment la seva autonomia reduïda per a una logística que treballa 24 hores i l'escassa infraestructura de recàrrega existent. Per a això, amb l’ajuda dels seus proveïdors logístics, ha dissenyat les rutes més adequades per a aquestes proves, que s'estan fent a Madrid amb l'empresa de transports Acotral a Getafe (capacitat de recàrrega de 43 kW) i a Múrcia des de les instal·lacions de Disfrimur a Sant Isidre (projecte amb Iberdrola amb potències de fins a 180 kW). En conjunt, des de totes dues rutes ha aconseguit proveir eficientment un total de sis supermercats, un a la Comunitat de Madrid i cinc a la Regió de Múrcia i Alacant.

Els vehicles elèctrics provats són camions tractors de fins a 44 tones que, gràcies a la seva tecnologia incipient, tenen una autonomia de fins a 300 quilòmetres, amb una capacitat de càrrega de 33 europalets.

Amb aquests camions, la companyia redueix anualment un total de 102 tones de la seva petjada de carboni, fet que li permet continuar avançant en els objectius del seu model de logística verda, amb què persegueix prevenir possibles riscos ambientals minimitzant les seves emissions. En aquest sentit, cal destacar que l’any 2021 ha aconseguit assolir una reducció del 27 % i que, en el marc de la Llei de canvi climàtic de maig de 2021, té previst certificar una reducció del 30 % de les seves emissions logístiques a l'atmosfera el 2023. Així mateix, aquests camions, que emeten aproximadament uns 56 dB, redueixen la contaminació acústica. Això permet continuar garantint una descàrrega nocturna silenciosa i responsable amb els veïns amb aquest tipus de transport.

DOS PRIMERS CAMIONS ELÈCTRICS RÍGIDS DE 21 PALETS EN LA FLOTA PRÒPIA

A més d'aquesta iniciativa pionera, Mercadona ha incorporat a la seva flota els seus dos primers camions zero emissions (etiqueta DGT). Per a això, ha comptat amb la col·laboració de Disfrimur que, amb el suport d'Iberdrola, ha instal·lat a les seves bases d'Alacant i Múrcia dos carregadors ultraràpids de fins a 180 kW per poder recarregar els camions en només dues hores i quart.

Les primeres proves amb aquests vehicles, que ha fabricat SCANIA, s'han fet a Alacant, en rutes que han permès a la companyia proveir quatre supermercats a manera de prova. Els nous camions incorporats a la flota pròpia tenen una capacitat de càrrega de 21 palets i una autonomia de 200 quilòmetres amb equip de fred, i generen una reducció anual de les emissions de CO2 de 111 tones.

Segons Jose Ángel Llop, director de Transport de Mercadona, “formem part d’una empresa responsable que sempre ha apostat per la innovació com a palanca de creixement i sostenibilitat. Gràcies a aquest compromís, hem estat capaços d’engegar aquest projecte pioner a Espanya després de demostrar la viabilitat de les rutes dissenyades a aquest efecte. Amb aquest pas, no només contribuïm com a empresa a reduir la nostra petjada de carboni i a protegir el medi ambient, sinó que reforcem el nostre compromís de fer més amb menys recursos per reduir els efectes sobre l’entorn i impulsar l’ecoeficiència.”

COMPROMÍS DE TENIR UNA FLOTA EFICIENT I JOVE

Mercadona manté un profund compromís amb la cura i la protecció del medi ambient, i en tot moment persegueix realitzar la seva activitat amb el mínim impacte possible. Per a això, impulsa polítiques ambientals específiques en matèria de residus, petjada de carboni i petjada hídrica, a través d'un Sistema de Gestió Ambiental propi centrat a fer cada vegada més amb menys recursos, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que promou l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

En el seu camí cap a la descarbonització constant dels seus processos, la companyia renova la flota de manera constant principalment amb vehicles model EURO 6 D i E que, a més de ser els més eficients, redueixen emissions de CO2 i altres contaminants. En aquest sentit, també ha continuat incorporant combustibles alternatius més sostenibles, fet que sumat als seus plans de descarbonització li ha permès deixar d'emetre més de 85.000 tones de CO2 des de l’any 2015 i aconseguir una reducció per palet transportat del 27 %.