Arxiu - Façana de l'Hospital del Mar

"Per un any 2023 sense pacients als passadissos, sense pacients més de 24 hores a Urgències, per condicions i càrregues de treball que permetin atendre els usuaris com es mereixen". Aquest va ser el desig d?any nou dels treballadors de 'del Mar, però el miracle no ha arribat i la situació de l'hospital és exactament la mateixa que al tancament de l?any: el col·lapse continua.

Segons han denunciat aquest dilluns els treballadors, a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress , actualment hi ha 190 pacients a les urgències de l'hospital, i 48 porten 24 hores . El pacient més antic porta a l'àrea d'urgències 140 hores. És a dir, gairebé 6 dies.

A finals de novembre els treballadors del centre van emetre un comunicat que definia com és actualment l'atenció a l'Hospital del Mar. “Estem sobrepassats i esgotats, i no estem oferint una medicina de qualitat. Sobrevivim a les guàrdies sabent que els pacients no estan bé supervisats", afirmen al text, explicant que aquesta situació dóna lloc a "pacients esperant 8 hores o més als passadissos, asseguts en cadires metàl·liques, pacients oncològics, anys, amb dolor,...".