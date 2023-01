Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC·STEs (IAC) en manifestacions anteriors / @EP

Els propers dies 25 i 26 de gener, el sindicat USTEC-STEs Barcelona té convocada una vaga en el sector de l'educació per a les escoles i instituts de Catalunya. Aquestes jornades de protestes es van fer públiques el passat 23 de desembre, i a situació a dia d'avui no ha canviat gaire, malgrat les paraules del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Segons el conseller, "no s'entén" una nova vaga quan encara s'estan duent a terme les negociacions, i s'està "a punt de firmar un acord amb els darrers serrells", fet que han desmentit les fonts pròpies del sindicat. Les darreres negociacions van produir-se en l'última setmana de desembre, i no hi ha tornat a haver contacte fins a quests últims dies, quan els sindicats han estat convocats a una mesa factorial el proper 19 de gener per tal d'abordar la situació, tot i que "no esperen gran cosa" d'aquesta reunió, segons Iolanda Segura, portaveu d'USTEC-STEs, en paraules per a CatalunyaPress. Per tant, no és cert que la situació hagi millorat i que estiguin a punt d'arribar a un acord.

En les recents negociacions, la conselleria els va fer una proposta que no s'adequava a les exigències del sindicat, per la qual cosa van sol·licitar que el departament convoqués una mesa abans dels nadals, fet que no ha succeït de moment. Des del primer moment, el sindicat va ser molt qüestionat per signar un acord "de mínims", malgrat que l'organització va avisar des del primer moment que aquest acord era només un punt de partida i que, al llarg del primer trimestre, "s'havia de produir alguna altra millora", cosa que no ha succeït, i per això tornaran a mobilitzar-se.

"Hem tingut molt de marge durant el primer trimestre perquè el departament ens faci una proposta, però acaba el temps sense arribar a tancar res en ferm", lamenta la portaveu d'USTEC.

VAGA EN TEMPS DE NEGOCIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Si hi ha un moment ideal per a fer mobilitzacions són en els temps de negociació pressupostària, ja que les mesures de pressió poden tenir més efecte per tal d'aconseguir que es destinin més diners a aquest sector públic. "S'han de prioritzar els sectors de l'educació i la sanitat perquè són serveis públics que necessita la societat i necessiten recursos per tenir una bona qualitat, i això només s'aconsegueix amb pressupostos", defèn Iolanda Segura.

Segons el sindicat, a aquestes alçades s'hauria d'estar invertint un 6% del PIB català, que si ens remetem a xifres del 2021, voltaria els 7.000 milions d'euros. No obstant, segons les dades més recents de la Generalitat, al 2020 s'hi va destinar un 4,21% sobre el PIB de Catalunya.

El que reclama el sindicat USTEC és una millora progressiva en els pressupostos. "No estem demanant ja el 6% de cop, sinó que vagi augmentat de forma progressiva. La nostra proposta és que cada any vagi pujant un 1% de la inversió, que donaria per moltes millores en educació, recursos, infraestructures que calen millorar, cuidar el català a les escoles, acabar amb la segregació...", enumera la portaveu sindical.

Tanmateix, hi hauria la possibilitat que la vaga s'aturés, sempre i quan s'arribés a un acord amb alguns dels punts més imprescindibles. Per exemple, que els pressupostos fossin considerables de cara a l'educació i revertir totes les retallades que se'ls va aplicar durant els anys de més crisi econòmica. En aquest sentit, Iolanda Segura apunta que "si es pensen que ens conformem amb la reducció de l'hora lectiva, és que no han entès res del que vam estar reclamant en les anteriors vagues".

En el comunicat del sindicat, també reclamen "la recuperació de les dues hores lectives pels majors de 55 anys el setembre del 2023, el pacte d’estabilitat pel personal docent i laboral i el calendari escolar i la recuperació del poder adquisitiu perdut o la dotació de recursos per a l’escola inclusiva.