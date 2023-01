Fèlix Millet amb Jordi Montull a la banqueta dels acusats al judici pel cas Palau / @EP

La Fiscalia ha recorregut el tercer grau que la Generalitat va atorgar a Fèlix Millet, l'expresident del Palau de la Música, ja que els seus problemes de salut no són prou motiu perquè se li concedeixi el règim obert, segons l'organisme. Millet va ser condemnat per robar 23 milions d'euros , que van acabar en mans de les famílies Millet i Montull.

El ministeri públic ha analitzat els comunicats mèdics que va utilitzar la Generalitat per analitzar la situació sanitària de Millet i concedir-li el tercer grau, i ha demanat que es revoqui aquesta condició. L'expresident del Palau de la Música va entrar a la presó el juny del 2020 amb una pena de presó de set anys i mig per l'espoliació a l'entitat, però el seu delicat estat de salut li va permetre l'octubre passat obtenir el tercer grau, basant-se en article 104.4. Aquest permet flexibilitzar el règim penitenciari per motius “humanitaris” a aquells reclusos que pateixin alguna malaltia greu.

D'aquesta manera, Millet està en règim obert als dos anys i quatre mesos d'ingressar a la presó de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, a Barcelona. El règim obert permet acudir al centre penitenciari només a dormir de dilluns a dijous, encara que Millet ha estat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa amb assistència contínua.

Tot i això, la Fiscalia no considera que els problemes de salut de l'expresident del Palau de la Música siguin suficients perquè gaudeixi del tercer grau. A més, les dues famílies acusades encara no han tornat tots els diners: de 23 milions saquejats, només n'han tornat 12 , i han intentat amagar els seus ingressos perquè la justícia no els pogués obligar a indemnitzar el Palau.

La jutge de vigilància penitenciària ja ha denegat un parell de vegades el règim obert a Fèlix Millet, però l'acusat ho va recórrer per patir una malaltia "greu, irreversible i incurable". Pel que fa a Jordi Montull, roman en segon grau penitenciari després que la jutgessa de vigilància li revoqués el règim obert que la Generalitat li va concedir el setembre del 2021.