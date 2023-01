Foto de la donació / Alumini Institució Lleida

El Torneig de pàdel solidari dels antics alumnes de la Institució Lleida va celebrar la novena edició el passat dissabte, 7 de gener, a les pistes del Pàdel Indoor. La trobada, que és ja un fixe en el calendari nadalenc del pàdel lleidatà, ha suposat una donació de 350€ per l’Associació de Diabetis de Catalunya (Lleida) gràcies a la participació de les 26 parelles, més de 50 esportistes. El torneig va estar patrocinat per Premier Pigs, Diagod Grup, Panelport, Box Jové i Lleida.com, empreses de Lleida a les quals l’organització va voler agrair la seva col·laboració.

La recaptació solidària va destinar-se, un cop més, a l’Associació de Diabetis de Catalunya (Lleida). Francesc Fernández, president de l’Associació, va agrair la col·laboració d’Alumni Institució Lleida, remarcant que “l’aportació ajudarà a l’organització dels campaments d’estiu que muntem, però el que té més valor és la voluntat de la iniciativa i la sensibilització de cara a la societat de la tasca que fa l’Associació a Lleida i arreu de Catalunya”. En aquest sentit, Núria López, directora de la Institució Lleida, va remarcar “l’esport i els valors associats a uns hàbits de vida saludables com a part del compromís educatiu de l’escola, no només amb els nostres alumnes, sinó també amb els antics alumnes i el teixit sociofamiliar de la província”.

L’esdeveniment, que va transcórrer en un ambient familiar, va suposar un rècord particular des que el Torneig de Pàdel d’Alumni Institució Lleida va arrencar: es va batre el rècord de participació femenina en el torneig per les 10 esportistes que van participar-hi. A més de la competició esportiva, els esportistes, familiars i amics van poder gaudir d’un sorteig de regals facilitats per empreses col·laboradores.