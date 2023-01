Imatge de l'accident en bolcar un camió de fruita i verdura a l'AP-7 a Maçanet de la Selva (Girona)

Partits polítics, usuaris de carreteres i experts en seguretat viària mostren les seves discrepàncies respecte si l'eliminació del marge de 20 quilòmetres per hora (Km/h) per fer avançaments en vies convencionals ha influït en l'increment de sinistralitat registrat en aquestes carreteres durant el any 2022 i si s'hauria de revisar aquesta mesura.

Segons el balanç de Seguretat Viària de la Direcció General de Trànsit (DGT) de l'any 2022, les carreteres convencionals són de nou les que registren més morts. Les víctimes mortals en accident a la carretera convencional han augmentat en un percentatge més gran (5%) que en autopistes i autovies (3%) respecte a les dades del 2019.

El març passat va entrar en vigor la reforma de la Llei sobre Trànsit, que incloïa la controvertida mesura que va eliminar el marge de 20 km/h per avançar en aquestes vies. A la roda de premsa de presentació dels resultats provisionals, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordava que transcorregut un any es procedirà a la "valoració corresponent".

Per a la portaveu d'EAJ-PNB a la Comissió d'Interior del Senat, Almudena Otaola, "més enllà que la dada d'augment de morts s'hagi donat després de la posada en marxa d'aquesta mesura, per determinar si es pot o no establir una relació causa-efecte cal avaluar en profunditat les casuístiques aparellades a aquestes dades”.

Otaola ha indicat que "hi ha nombroses raons que podrien afavorir l'augment del nombre de víctimes mortals sense que aquestes vagin necessàriament associades a l'eliminació del marge d'avançament" . "El mateix balanç de sinistralitat de la DGT recull, en el conjunt de les carreteres, l'augment de morts per sortida de calçada, el 42% del total, o que el 25% de les víctimes no portaven posat el cinturó de seguretat, entre altres", ha postil·lat.

A més, Otaola ha assenyalat que al març es complirà un any des de la posada en marxa de la mesura "i, evidentment, caldrà avaluar-ne l'efectivitat". "Eliminar aquest marge és perillós, ja que triplica el temps que requereix circular pel carril contrari per excedir un vehicle que es desplaça a 80 km/h, i augmenta en 112 metres la distància per excedir-lo", ha argumentat.

ERC va votar en contra d'aquesta mesura al Congrés en entendre que "no anava bé per a la sinistralitat ni per a res", però també creu que "cal més inversió i manteniment per part de l'Estat en aquestes carreteres" i que la DGT "ha de fer tot el possible per evitar la sinistralitat a les carreteres". "Si això inclou una revisió de la norma, que es faci", han subratllat.

Per part seva, fonts del Grup de VOX al Congrés han apuntat que no disposen de dades concretes que assenyalin la relació directa entre la vigència de la mesura i l'augment de morts en aquestes carreteres, "però com advertien els experts en seguretat viària, aquest canvi podria ocasionar avançaments més perillosos”.

El president d'Automobilistes Europeus Associats (AEA), Mario Arnaldo, ha afirmat que la fi d'aquest límit "sí que ha tingut incidència en l'increment dels accidents de trànsit", unit que els camions han elevat la velocitat màxima en 10 km/ h, perquè “han coincidit en el temps” . Així, reclama que s'elimini la mesura perquè no es coneixen els informes tècnics que sustenten la idoneïtat de la norma esmentada i que s'aclareixin les causes de l'augment de la sinistralitat en vies convencionals.

En la mateixa línia, des del RACE i "sota la premissa que cada opinió ha d'anar ratificada per una anàlisi detallada i detallada", se sol·licita que "es realitzin i/o publiquin els estudis pertinents que ratifiquen una mesura amb tanta importància com aquesta , per poder valorar en profunditat la seva eficàcia, especialment després de les dades negatives ofertes per la DGT en relació amb les carreteres convencionals”.

Per a la vicepresidenta de la Plataforma Motera Per a La Seguretat Viària, María José Alonso, aquesta mesura és "un greu error" i "fins que no hi hagi realment estudis que verifiquin que aquesta norma era contraproduent no serveix" que defensin que cal equiparar-se a la resta de països.

El president de l'Associació Mútua Motera (AMM), Juan Manuel Reyes, ha criticat que "la mesura es va adoptar d'una manera absolutament matussera des del punt de vista tècnic i normatiu i es pot estar generant un efecte similar al de la Llei del '' Només sí que és sí', però en l'àmbit de la carretera”. "És urgent que es retiri aquesta reforma legislativa", ha afirmat, per després reconèixer que les dades publicades no són suficients per valorar si la mesura ha influït en la sinistralitat.

ABSOLUTAMENT CAP INCIDÈNCIA



En canvi, el president de l'Associació DIA de Víctimes d'Accidents, Francisco Canes, creu que eliminar aquest marge "no té absolutament cap incidència en la sinistralitat" perquè cal demostrar que els sinistres s'han degut a aquesta causa i perquè "és impossible controlar la velocitat a què es realitza un avançament", excepte casos excepcionals. D'aquesta manera recolza la DGT perquè es mantingui la mesura.

La presidenta de STOP Accidents, Ana Novela, defensa la necessitat d'auditar totes les carreteres i ha afegit que "no veu res estrany" en aquesta mesura perquè les sortides de via per excés de velocitat eren "preocupants" a les carreteres secundàries. Novel·la advoca per esperar i per fer la comparació de les xifres amb el 2022. "És aviat per veure si la mesura és bona o no", ha reblat.

A més, la gerent de ConBici, Laura Vergara, ha dit que "la reducció immediata" de la velocitat i la massa, els canvis a la infraestructures, i la mobilitat activa com a protagonista i no com a víctima "és essencial per reduir la sinistralitat".

La presidenta de la coordinadora estatal d'entitats de vianants 'Andando', Sonia Pichi, creu que "el que realment està vinculat als accidents a la carretera és la velocitat, perquè influeix directament en la capacitat de control d'aquesta". "Moltes carreteres perilloses van reduir dràsticament el nombre d'accidents quan es va decidir baixar la velocitat màxima i prendre mesures de control", ha explicat, alhora que s'oposa a revertir la mesura perquè "no sembla que tingui relació" amb l'augment de la sinistralitat .

NO ES POT ATRIBUIR A UNA ÚNICA CAUSA



Segons Antonio Lucas, doctor en Seguretat Viària i responsable institucional del Grup Erum, "no es pot atribuir aquest augment de la sinistralitat a una única causa, com pot ser l'eliminació d'aquest marge, però sí que s'ha d'analitzar com ha incidit en el comportament de la gent, veure a quines carreteres s'ha produït, per tipus d'accident”.

Lucas no creu que estar més temps avançant sigui una bona mesura, ja que “quan s'avança la maniobra ha de ser segura i ràpida”. "Aquest marge permetia reduir l'exposició al risc, sobretot en els casos de vehicles més grans, com camions. S'hauria d'analitzar aquesta mesura i el seu impacte en termes de seguretat, amb independència d'altres motius, com ara el radar de tram", ha defensat.

Finalment, l'expert Ramón Lexema, assessor de PONS Mobility, no creu que la fi dels 20 km/h per avançar hagi tingut “un efecte ni positiu ni negatiu”, sinó més aviat que “no ha suposat cap aportació”. A parer seu, el "lleuger" augment que s'ha produït en la sinistralitat en carreteres convencionals i autopistes el 2022 ha tingut a veure amb les distraccions derivades, fonamentalment, de l'ús del telèfon mòbil i, també de vegades, de les pantalles tàctils.