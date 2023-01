Concentració prèvia del CSIF / CSIF

Els sectors públics a Catalunya estan en hores baixes a causa de les dificultats econòmiques i les dures condicions laborals que presenten. Si fa un dia parlàvem de la vaga que té previst per al 25 i 26 de gener el sector de l'educació, aquesta vegada toca parlar del sector sanitari, que tenen previst manifestar-se els mateixos dies.

A la vaga iniciada en primera instància per Metges de Catalunya, els diferents sindicats (USOC, UIdC, CATAC-CTS-IAC, CGT, COS, CSIF, FAPIC, Síndic de Tècnics d'Infermeria SAE, FTC-IAC i PSI Lluitem) també tenen previst paralitzar les jornades de treball a finals d'aquest mes a tots els centres i empreses sanitàries i sociosanitàries públiques i privades de Catalunya.

Aquesta mobilització arriba a causa de la "situació límit" que viuen els professionals sanitaris a la comunitat catalana, sobretot després de la pandèmia. "La gent està esgotada. Hi ha fins i tot professionals que han aconseguit la plaça fixa i estan pensant a no agafar-la, perquè van a unes condicions laborals pitjors de les que tenien sent interins", lamentava Carmen Ruiz , responsable autonòmica de sanitat del CSIF Catalunya, a declaracions per a CatalunyaPress.

A la convocatòria de vaga , comenten que el sector sanitari no està donant el servei correcte als pacients perquè les condicions no són òptimes per a això. "Els professionals del sistema de salut de Catalunya estem esgotats. Fins i tot la pandèmia hem treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s'ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals. Infermeres, TCAI's, sanitaris, tècnics, psicòlegs, metges, farmacèutics, personal d'administració, personal de serveis,... totes ens hem acostumat a treballar sota una pressió assistencial inimaginable a altres països, hem normalitzat la manca de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors".

PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE FRENAR LA VAGA

La responsable veu molt complicat que es pugui evitar la vaga les dues setmanes que queden perquè se celebri, ja que el temps és molt limitat i els canvis exigits perquè la sanitat funcioni de manera adequada són massa. És més, Ruiz ha especificat que, des que es va fer públic que el sector es paralitzaria el dia 5 de gener passat, la situació ha anat a pitjor. "Estem saturadíssims, ens falten professionals i això no s'ha solucionat", denuncia.

A més, amb la Conselleria de Salut, liderada pel conseller Manel Balcells, tampoc no s'ha reunit per intentar frenar la vaga tot i que ja els han sol·licitat la reunió. Cal tenir en compte que la negociació dels pressupostos està en plena expansió i que ara més que mai hauria de ser el moment d'apropar postures i arribar a un acord. Tot i això, Carmen Ruiz denuncia que "estem pagant la privatització de la sanitat pública amb els impostos de tots els catalans, i els diners recollits no es destinen tan sols als hospitals públics, sinó que també a centres concertats.



El 29 de desembre es va signar el conveni fiscal que "en principi, anunciava millores per als treballadors, però no són tals les millores", segons la responsable, ja que aquestes millores nomenades no han estat iguals per a tots els treballadors.

Però el problema no és tan sols econòmic, sinó també de gestió . Segons la responsable del CSIF, "no saben utilitzar els diners públics com s'haurien d'utilitzar. No s'estan gestionant ni els diners, ni els mitjans ni els professionals, que estan sent maltractats amb aquestes desigualtats", i afegeix que part del problema és que els professionals se'n van a altres països on les condicions laborals són infinitament millors.